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體驗搭「類火車」啥感覺？他細數優缺點　網笑歪：好想試

▲交通部為了因應火車停駛，在5月1日當天推出「類火車」。（示意圖／取自交通部臺灣鐵路管理局TRA臉書）
▲交通部為了因應火車停駛，在5月1日當天推出「類火車」。（示意圖／取自交通部臺灣鐵路管理局TRA臉書）

編輯中心/綜合報導

2022-05-02 10:45:42

台鐵企業工會在5月1日發起勞動節不加班活動，表定列車幾乎全面停駛，因此交通部以「類火車」來應變。一名網友就剛好搭乘到類火車，分享體驗感覺並且細數優缺點，立刻引起網友熱烈討論！

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這名網友在《PTT》以標題「一小時的類火車之旅」發文，提到自己在5月1日當天預計搭乘類火車路線0971從豐原到后里，順利買到車票後，就開始細數類火車的優缺點。他點出這種類火車的優點不僅乘車處不用搭手扶梯，在一般道路就可以上車，既便利又不用擔心會不小心落軌，座椅與一般區間車平行車體不同，比較接近自強號等對號座車，雖然走道比較狹窄也沒有博愛座，但是冷氣出風口可自行調整，車上搭配電視與麥克風，一路上手機訊號不會因為行經大甲溪與隧道斷訊，加上而車子會搖晃、椅子會發出聲音這點噢平常自強號很類似，讓他直呼「不愧是類火車」。

▲類火車真的上路了。（圖／取自《爆廢公社》）
▲原PO體驗「類火車」，一一細數其優缺點引起網友噴笑。（圖／取自《爆廢公社》）
不過原PO也點出類火車的最大缺點，就是「需要等紅燈」，而且一路上走走停停，有時「軌道彎曲程度較大，會有大角度的左右轉跟上下坡」，還必須與其他自小客車「共用軌道」，因此很有機會遇見塞車、加重誤點，「幸好我這班很順暢，最後只有誤點兩分鐘」，不過他也補充「類火車開了20分鐘，是本來火車的四倍」，讓原PO忍不住感慨這類火車的體驗實在意猶未盡。

貼文一曝光，網友紛紛留言笑說：「被你說的也想試試了」、「有電視！！大升級」、「是不是該出門體驗歷史性的一刻」、「感覺不錯啊」、「優文超讚」、「笑中帶淚，累火車」、「有電視的火車欸 這算商務客艙嗎？」、「麥當勞食記都輸你」、「好吸引人，看來類火車是新商機」、「交通部需要你」、「用心的開箱！」、「以後不要弄什麼區間接駁車了，通通改類火車，質感還比較高」。（編輯：陳珮瑜）

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