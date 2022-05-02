7-11「咖啡賣5折」爽爆！眾愣：根本不敢買　真相被抖出

我是廣告 請繼續往下閱讀
貼文一出，立刻掀起共鳴，不少網友紛紛回應「現在都限制日期兌換.....真的喝不完＝＝」、「也是看到期限太短縮手了，好傷心」、「51杯五個月我真的喝不完」、「我每天一杯其實喝得完，但因為被限時間，感覺很有壓力」、「我之前買過20杯兩個月的，真的超級硬....一不小心就過期虧錢」、「這個真的只能跟朋友一起分享，不然過期就虧了」；不過，也有常喝咖啡的人認為「這期限算長了！不然都三個月而已」、「我每天都喝覺得超級賺....」。
而《NOWnews》記者也實際前往7-11APP查看，發現目前活動仍然持續進行販售中，但大杯美式咖啡系列已經售完，僅剩下其他些許特大杯品項，51杯咖啡價格確實也祭出超殺優惠，不過兌換期限僅到9月底。不過，仔細到7-11官網設置的「行動隨時取專區」查看，發現真相，原來如果民眾利用隨時取APP，即便是過期兌換券的話，也能夠進行退貨退款！
根據「隨時取商品逾兌換期限退貨」說明，不論是金額刷卡還是付現購買都適合此方法，退款計算方法為「原給付金額－(兌換商品原價＊兌換商品數)＝退款金額」，以這次的活動來說，51杯美式咖啡1160元，若有購買的民眾到9月30日尚未兌換完畢，只兌換了20杯，那申請退款金額計算法就是「1160（原支付金額）-45*20（商品原價*兌換杯數）＝260元（退款金額）」，不過當兌換杯數超過25杯時，就會超過原給付金額，退款金額低於0元則不另行退費，民眾如有遇到該情況，可就要計算清楚唷！（編輯：張嘉哲）