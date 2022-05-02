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7-11「咖啡賣5折」爽爆！眾愣：根本不敢買　真相被抖出

▲7-11咖啡因爲販售便宜，加上時不時在APP上都有超殺優惠，成為不少上班族及學生的最愛。（圖／記者黃韻文攝）
▲7-11咖啡因爲販售便宜，加上時不時在APP上都有超殺優惠，成為不少上班族及學生的最愛。（圖／記者黃韻文攝）

編輯中心/綜合報導

2022-05-02 12:48:49

台灣咖啡市場龐大，不少人每個早晨都會買杯咖啡醒腦，而由於台灣超商密度極高，因此超商咖啡除了快速方便，相對於連鎖咖啡店的價格更加便宜，成為上班族以及學生的最愛。而近日，就有網友討論「有人跟我一樣不敢買7-11活動的咖啡嗎？」貼文引發廣大迴響。

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原PO在臉書社團「7-11全家各新品分享區」貼文指出「好想買，都是51杯到9月底真的很難下手.....」只見貼出的照片，原來是7-11在五一勞動節推出的最新活動，民眾只要使用APP行動隨時取購買咖啡，就能享有超狂優惠，例如特大杯拿鐵51杯2400元，大約原價6.7折；大杯美式咖啡51杯1160元，大約原價5.1折，如果常常喝咖啡的人，可以說是相當划算，不過由於兌換期限僅到9月底，讓不少人買不下手。

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▲網友討論7-11APP推出五一勞動節的咖啡優惠，意外掀起「APP換購限制日期」話題。（圖/記者張嘉哲翻攝）
貼文一出，立刻掀起共鳴，不少網友紛紛回應「現在都限制日期兌換.....真的喝不完＝＝」、「也是看到期限太短縮手了，好傷心」、「51杯五個月我真的喝不完」、「我每天一杯其實喝得完，但因為被限時間，感覺很有壓力」、「我之前買過20杯兩個月的，真的超級硬....一不小心就過期虧錢」、「這個真的只能跟朋友一起分享，不然過期就虧了」；不過，也有常喝咖啡的人認為「這期限算長了！不然都三個月而已」、「我每天都喝覺得超級賺....」。

而《NOWnews》記者也實際前往7-11APP查看，發現目前活動仍然持續進行販售中，但大杯美式咖啡系列已經售完，僅剩下其他些許特大杯品項，51杯咖啡價格確實也祭出超殺優惠，不過兌換期限僅到9月底。不過，仔細到7-11官網設置的「行動隨時取專區」查看，發現真相，原來如果民眾利用隨時取APP，即便是過期兌換券的話，也能夠進行退貨退款！

根據「隨時取商品逾兌換期限退貨」說明，不論是金額刷卡還是付現購買都適合此方法，退款計算方法為「原給付金額－(兌換商品原價＊兌換商品數)＝退款金額」，以這次的活動來說，51杯美式咖啡1160元，若有購買的民眾到9月30日尚未兌換完畢，只兌換了20杯，那申請退款金額計算法就是「1160（原支付金額）-45*20（商品原價*兌換杯數）＝260元（退款金額）」，不過當兌換杯數超過25杯時，就會超過原給付金額，退款金額低於0元則不另行退費，民眾如有遇到該情況，可就要計算清楚唷！（編輯：張嘉哲）

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▲7-11APP的隨時取咖啡受到廣大歡迎，經常也吸引不少民眾購買，但不少人都不知道其正確退款方式。（圖/記者張嘉哲翻攝）

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