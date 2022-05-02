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孕婦產前偷情「怕小孩基因改變」求救醫！網：資訊量太大

▲婦產科醫師蘇怡寧收到女網友發問，對方表示「懷孕後期不小心與他人發生關係，擔心寶寶基因改變」，貼文一出，網友全傻眼。（示意圖，非當事人／取自pixabay）
▲婦產科醫師蘇怡寧收到女網友發問，對方表示「懷孕後期不小心與他人發生關係，擔心寶寶基因改變」，貼文一出，網友全傻眼。（示意圖，非當事人／取自pixabay）

編輯中心/綜合報導

2022-05-02 13:26:22

婦產科名醫蘇怡寧時常在臉書粉專替孕婦解惑，豈料在今年2月有一名即將臨盆的女網友私訊求助，表示自己懷孕後期「不小心」跟他人發生關係，擔心孩子的基因會改變，當時他則回「基因不會改變」；怎知這名女子2個月後又私訊他，說小孩已經出生，也做了親子鑑定沒問題，但她仍相當擔心孩子會變「別人的種」，讓蘇怡寧超級傻眼。

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婦產科醫師蘇怡寧在臉書粉專《蘇怡寧醫師愛碎念》發文並貼出對話紀錄，從截圖上可以看到，該名人妻在今年2月就曾私訊詢問「懷孕後期不小心跟別人發生關係，肚子小孩基因會改變成別人的嗎，現在要生了前幾天不小心犯錯，怕基因會因此改變」，對此，醫師則回應「基因不會改變」。

不過，該名女子仍不放心，繼續追問「所以小孩肯定是老公的嗎？因為我實在不敢當面問醫生，很憂鬱很後悔」，而蘇醫師當時並未再回覆。豈料事隔2個月，女子再度私訊，讓他超級傻眼。

▲婦產科名醫蘇怡寧PO出對話截圖。（圖／翻攝自臉書粉專《蘇怡寧醫師愛碎念》）
▲婦產科名醫蘇怡寧PO出對話截圖。（圖／翻攝自臉書粉專《蘇怡寧醫師愛碎念》）
人妻4月30日私訊「請問醫生，孩子出生後一個月，夫妻小孩三人有去做親子鑑定，有法律效力的，結論是老公的，確定率99.999％，那還有需要再去別間大醫院重驗第二次確保安心嗎？還是不必要？也許是心理問題（強迫症）所以想請醫生幫我解答需不需要，謝謝」。

而過了三個小時，她又再次傳了相同內容，直到看見被「已讀」了，竟又私訊「？？？看來醫生看過了，但不想理我，難過，這問題對我來說很重要，希望看到你的解答」，也讓醫師忍不住回應「？？？醫院給你答案，你都不相信了，你跟我要解答」？

貼文一出，網友全看傻，「到底想聽什麼答案，很鬧欸」、「我每看一次都覺得不可思議」、「資訊量太大…我吸收一下」、「常識的部分，真的要加油….」、「本來想說點什麼，想想算了…」、「知道被已讀不回就好」、「救命，為什麼懷孕還要出軌呢」；其中，也有網友點破關鍵，「到底偷吃的罪惡感要多少人背書才能幫她化解」、「這是心理問題，不是數據可以解決的，他需要一個專業人士背書告訴他他沒錯」。（編輯：郭佩蓉）


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