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未保障權益！女移工懷孕遭男友報遣返　監察院糾正勞動部

▲監察委員認為來台的女性移工懷孕的權益未被保障，因此糾正勞動部。圖非當事人。（資料圖／桃園市群眾服務協會提供）
▲監察委員認為來台的女性移工懷孕的權益未被保障，因此糾正勞動部。圖非當事人。（資料圖／桃園市群眾服務協會提供）

記者王敏旭／台北報導

2022-05-02 16:04:562022-05-02 16:12:41

監察院監察委員王幼玲、王美玉今（2）日召開記者會指出，來台的女性移工懷孕的權益未被保障，不僅擔憂懷孕會被遣返，甚至懷孕期被雇主以未通過考核終止聘雇、不續聘，更有女移工因為懷孕卻遭男友通報移民署查緝；而勞動部空有相關法令政策與措施，卻落實不足影響移工權益，因此糾正勞動部。

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受到新冠肺炎影響，在台移工數微減，去年底仍有66.9萬人，其中女性超過5成，且8成介於25歲至44歲育齡階段。根據統計，2018年至2021年共有1萬5648名女移工領取生育補助，1萬3300人已返國，有8010人是在終止聘僱契約下離境。

「台灣可以沒有外籍移工嗎」，王美玉說，現在不管產業移工、看護移工、社福移工都在搶工，平均每年有4000名移工生產。不過約22萬名社福移工，多數是在家內的看護無法領取生育補助，因此還有很大移工生產的黑數無法被統計出來。

王幼玲表示，政府雖然在2015年全面取消對女移工的妊娠檢查，也明文規定禁止雇主以女移工懷孕為由單方面終止聘僱契約，勞動部也有解約驗證機制。但調查卻發現，實務上仍有這些情況，導致女移工隱忍懷孕消息而未做產檢。

王幼玲說，訪談18名女移工後，發現多數移工懷孕後就被刁難，要求解約回國，甚至遭到不公平待遇、不能調整工作、搬運重物導致出血、加班到晚上，有因此無法產檢，最後在公司宿舍、朋友處生下孩子。

勞動部雖設有1955專線供移工申訴，王幼玲指出，2018年至2021年的226件申訴案，有超過6成案件處置結果為「移工已出境或等待離境」、「移工同意撤案」，加上勞動部未有抽檢覆核機制，導致無法掌握移工的處境。

▲監察院監察委員王美玉、王幼玲召開記者會，認為女移工懷孕相關權益未被保障，因此糾正勞動部。（圖／記者王敏旭攝，2022.05.02）
▲監察院監察委員王美玉、王幼玲召開記者會，認為女移工懷孕相關權益未被保障，因此糾正勞動部。（圖／記者王敏旭攝，2022.05.02）
另外《兒童權利公約》也指出，兒少有受父母照顧及享有托兒服務與設施時例。王美玉說，相較於我國的家庭有家人支持與衛福部提供的津貼，女移工獨自扶養孩子卻沒有資源，甚至薪資不高每日還要支付500元請人照顧孩子。

王幼玲說，女移工多在意外狀況下懷孕，有人是男友避不見面，或是懷孕才知男友已婚；也有懷孕後遭男友狠心通報移民署查緝；還有逃跑移工沒有身分，導致孩子也無身分。

王美玉表示，政府開放女移工妊娠、懷孕工作，但後端養兒女配套措施必須做好，不是鼓勵女移工來台生產，而是生產後要提供友善環境，協助這些女移工、雇主解決困境。

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