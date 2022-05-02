未保障權益！女移工懷孕遭男友報遣返　監察院糾正勞動部

我是廣告 請繼續往下閱讀
「台灣可以沒有外籍移工嗎」，王美玉說，現在不管產業移工、看護移工、社福移工都在搶工，平均每年有4000名移工生產。不過約22萬名社福移工，多數是在家內的看護無法領取生育補助，因此還有很大移工生產的黑數無法被統計出來。
王幼玲表示，政府雖然在2015年全面取消對女移工的妊娠檢查，也明文規定禁止雇主以女移工懷孕為由單方面終止聘僱契約，勞動部也有解約驗證機制。但調查卻發現，實務上仍有這些情況，導致女移工隱忍懷孕消息而未做產檢。
王幼玲說，訪談18名女移工後，發現多數移工懷孕後就被刁難，要求解約回國，甚至遭到不公平待遇、不能調整工作、搬運重物導致出血、加班到晚上，有因此無法產檢，最後在公司宿舍、朋友處生下孩子。
勞動部雖設有1955專線供移工申訴，王幼玲指出，2018年至2021年的226件申訴案，有超過6成案件處置結果為「移工已出境或等待離境」、「移工同意撤案」，加上勞動部未有抽檢覆核機制，導致無法掌握移工的處境。
另外《兒童權利公約》也指出，兒少有受父母照顧及享有托兒服務與設施時例。王美玉說，相較於我國的家庭有家人支持與衛福部提供的津貼，女移工獨自扶養孩子卻沒有資源，甚至薪資不高每日還要支付500元請人照顧孩子。
王幼玲說，女移工多在意外狀況下懷孕，有人是男友避不見面，或是懷孕才知男友已婚；也有懷孕後遭男友狠心通報移民署查緝；還有逃跑移工沒有身分，導致孩子也無身分。
王美玉表示，政府開放女移工妊娠、懷孕工作，但後端養兒女配套措施必須做好，不是鼓勵女移工來台生產，而是生產後要提供友善環境，協助這些女移工、雇主解決困境。