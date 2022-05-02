想叫早餐外送！一滑「驚人價格」放棄 全場認了：我也是
台灣梅雨季節報到，許多民眾不想出門，就選擇在家叫外送。不過，有位網友就分享，很久沒吃早餐的他，原本想叫個鮪魚起司蛋餅來吃，但一看到價格卻決定打消念頭，「還是動起來好了」，引發眾人討論。
臉書社團「爆廢公社二館」，一名網友PO文表示，很久沒吃早餐，一打開外送平台，想說要吃個鮪魚起司蛋餅，結果價格竟然要73元，不禁直呼「嗯！謝謝，直接關掉外送。」但他強調「我沒說過店家跟外送平台怎麼了，單純覺得自己花不下去，看完覺得還是動起來好，只能說自己能力不足吶」。
貼文掀起大家共鳴，「打開某家外送→看到價格關掉→直接去店家買」、「昨天叫一個皮蛋瘦肉粥+一份豆干185」、「叫來叫去，還是麥當勞便宜」、「早餐店依然去現場買比較划算」、「我也一樣，每次打開想點東西吃，看到價格關掉，吃家裡有的」、「我都點有折扣碼的，不然下不了手」。
也有人認為，「不想出門購買食物，就必須多花點錢，外送費、店家付給外送平台費」、「73是小貴了，弘爺跟麥味也才60-65」、「平台就是賣妳ㄧ個方便，要方便就要付錢，店家被抽35%，店家近8個月全部原物料都大漲漲幅都30%以上」、「這是正常的了，外送平台抽太多了，餐點價格只好再加上去」、「打給工具人會不會比較快一些？」。（編輯：詹鎰睿）