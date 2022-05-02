特斯拉充電看出台人素質！網爆氣怒轟「1亂象」：超沒品
隨著近年環保意識抬頭，民眾購買電動車的意願大增，各大汽車品牌也紛紛投入市場，其中「特斯拉」就是許多人熱愛的車款之一，不過卻有網友在購物中心的停車場發現，一名特斯拉車主為了自身利益，將車停在需收費的「超充格」內，並使用旁邊免費的「慢充」充電線，畫面引發熱議。
為了滿足客戶需求，特斯拉有提供快送充電的服務，不過一名網友在臉書社團「爆料公社」分享照片，圖中可見，一輛紅色特斯拉占用超充車位，但卻拔隔壁「不用錢」的慢充來充電，這樣的行為，也間接導致另一輛白色特斯拉必須佔用隔壁車位的慢充來使用，「導致需要超充的人不能充，慢充的也少一台」，眼前景象也讓原PO忍不住調侃「台灣最美麗的風景」。
貼文曝光後，網友們紛紛留言直呼「台灣人素質啊，意外嗎」、「買得起特斯拉，充不起快充，可憐啊」、「能源環保，人品不環保」、「笑死特斯拉租的嗎」、「錢就是這樣省出來的，不然你以為特斯拉怎麼來的」、「這種情況真的越來越常見」、「自以為聰明的窮酸鬼」。
此外，針對此現象，也有一些網友認為，「應該要增設防呆機制，例如拔取充電頭前要輸入車號，經過影像比對與該車格所停的車號相同才能拔出」、「充電線太長就會這樣，應該可以考慮縮短點」。（編輯：張志浩）