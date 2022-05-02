母親節畫卡片給奶奶！媽見「光圈＋供品」崩潰：差點出事
本週日（8日）一年一度的母親節又到了，除了送禮、包紅包孝敬長輩們外，許多人也會拿起畫筆，透過卡片傳遞感情，不過近日一名媽媽卻分享，女兒想畫卡片送給奶奶，結果成品一出卻讓她大吃一驚，只能用盡一切方法勸說女兒別將卡片送出，貼文也引發網友熱議。
原PO在臉書社團「爆廢公社」發文提到，假日趁著下午有空閒，拉著小一女兒一起做要給奶奶的母親節卡片，原以為是溫馨甜蜜的母女手作時間，但最後女兒的成品中，一名女性頭上竟然有光圈、背後有翅膀、前方桌子還有供品，加上兩側的樑柱，彷彿就像在辦理後事，原PO當下嚇得說不出話。
而原PO的女兒則可愛的解釋，「奶奶信上帝，所以我想要畫住在神殿的天使送給奶奶」，不過原PO此時已慌張到極點，心裡不斷想著「把這個送給我婆婆，一定會出大事」，最後只能脫口向女兒表示「媽媽好喜歡你畫的這個天使，可以送給我嗎？拜託」，女兒才交出畫作，原PO也鬆口氣說道「終於解除家庭危機了」。
貼文一出逗樂許多網友，紛紛留言「小孩子天真無邪，只是把她腦海中所有代表美好的事物都畫上去而已」、「幸好沒送出去」、「留下來，等她長大會笑死」、「好好笑，可以想到內心慌張但外表鎮定的樣子」、「媽媽展現驚人的求生慾望」、「妹妹畫的很棒欸，雖然真的有點不行」、「媽媽的心理小劇場，讓我笑道翻掉」。（編輯：張志浩）