全新NX200 vs. 二手GLC250？ 價格先決你的第一輛豪牌SUV怎選？【導讀篇】

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豪華品牌的意義
人生需要的道具可真不少，從頭到腳無論帽子、眼鏡、衣服、褲子到手錶、包包與鞋子，款款價格自數十幾百到成千上萬皆有之，講究點，花個幾十上百萬亦非天方夜譚，比較下，構造複雜度高出一大截的汽車儘管入手門檻起碼幾十萬，但要再進階所謂豪華或高級品牌相對不致負擔三級跳，再加上還有貸款或租賃工具的協助，依當前景況，想擁有一輛其實並不算過度奢侈。
事實上，當國民車要價越來越高的當口，許多高級品牌的入門產品反倒相對親民起來，舉個例，一輛Ford Kuga EcoBoost 250 AWD ST-Line X要賣121.9萬元，但入主Lexus NX200菁英版卻僅需163萬元，多出的41.1萬元乍看不少，但仔細算算不過多付1/3車價而已，性能配備什麼的先不論，想想因而能夠換得迥然不同的觀感及虛榮心，比起101購物中心那些穿搭名品C/P值簡直高到不可理喻，更別說這些豪華汽車的設計手法、用料鋪陳與質感呈現等感性氛圍，更是耐人品鑑的理由。
為什麼是SUV？
一如前述，既然打算選擇豪華品牌入手，又尚未財富自由到無需煩惱性價比，那麼對於台灣多以家戶為單位一車多用的消費習慣來說，現正夯翻天的SUV自成備受矚目的車款。座艙空間合宜、路面適性較高、使用彈性充裕等人盡皆知優勢暫先不提，符合主流審美思潮所帶來的安全感，以及上述總總加權而來的高轉手率與二手行情，也是理性思維下非SUV不可的好理由，更重要的是SUV相對量體大，恰符合豪華品牌向來予人「數大便是美」的形象，花差不多的錢，自然容易傾向選擇將一切優勢最大化的豪華品牌SUV車款。
於是，一場全新 vs. 二手豪牌SUV的比拼就這麼成形...
不過討論車市就是如此有趣，若以目前豪華品牌SUV門檻價全新世代NX200菁英版的163萬元看，放眼同級還真沒什麼對手在其火力範圍內，而這也正是Lexus NX之所以能在上代產品末期依舊年繳7,069輛佳績的理由(且高達九成五皆為較入門的NX200車型)，這麼一來若將目標放在歐系死敵，那麼最旗鼓相當的或許只能在二手市場裡找尋，而這次，我們便借來一輛由鑫總汽車所提供，2016年由台灣賓士所售出車況極佳的中古GLC250作為NX200對手，全新 vs. 二手、日系 vs. 歐系，看看在同樣160萬元價位帶預算下，誰是更適合買家購入的豪牌SUV。
當然，我們也別忘記若同樣以性價比來看，市場上還有數量龐大的水貨GLC入手門檻可以更低，事實上以Mercedes-Benz過往最熱銷的GLC或C-Class車系而言，往往水貨銷售量還比台灣賓士所賣出的公司貨還更多，而從「黃角燈」賓士滿街跑的盛況，不難想像消費者購買豪華品牌熱門車款的心態其實相對理性，關於這部分，或許日後「CARTURE 車勢文化」也將再就同價位帶全新、二手與水貨車款齊拉出，為網友讀者詳盡剖析介紹之。
NX200與GLC250，全新車與二手車，若是你怎麼選？