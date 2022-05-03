全新NX200 vs. 二手GLC250？ 價格先決你的第一輛豪牌SUV怎選？【GLC有何魅力】

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GLC之所有受到歡迎，最主要的原因不外乎兩點，一是SUV正火紅，SUV已經是越來越多人購車時的車型首選，第二點就是賓士長久以來的品牌形象在台灣消費者心中有著崇高地位，我們常開玩笑，台灣人似乎是得了一種一輩子不買賓士會X的病，而且還在蔓延中，這也是近幾年外匯與二手賓士越來越暢銷的原因，據推估每年賓士全年的年度車輛掛牌總數據中，二手與外匯車的占比已超過三成，若以2021年為例，賓士全年總掛牌數為27,879輛，若以三成估計，新掛牌的二手車與外匯車，就達8,300多輛以上，若以GLC車系來看，該車系在2021年全年總掛牌數為6,947輛，同樣以三成推估，新掛牌的二手與外匯GLC至少達2,000輛以上，足以打趴絕大多數的進口新車，其中又以GLC250與GLC300兩車型最受歡迎。
除了強大品牌形象外，就車輛本身而言，中庸適切的車格設定，切中多數消費者需求，而且若選擇二手GLC，在相近約150~200萬間的價格帶，都可以購買到動力等級較高的車型，例如本次商借的2016年份GLC250，開價為169萬，與NX200相近，但動力系統雖同為2.0升，但GLC250卻多了渦輪增壓加持，最大馬力達211hp，若對動力有較高需求的朋友，二手與外匯GLC自然是較好選擇。