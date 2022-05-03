全新NX200 vs. 二手GLC250？ 價格先決你的第一輛豪牌SUV怎選？【NX 200的新車優勢】

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Lexus NX在國內的豪華進口休旅車排行榜中長期霸占冠軍寶座，在改款前依舊能交出近千張的訂單表現，其他對手在數量上幾乎呈現對半砍甚至更低的狀態，簡單說就是不把對手看在眼裡，等到今年2月份大改款正式交車後，首月直接破千的銷量比很多國產車都來的多，截至上個月底仍交出近千輛的亮眼成績，可見國內消費者對於NX的喜愛幾乎到了瘋狂地步，尤其NX 200的親民價格更是許多買家首選，據和泰汽車表示NX 200的銷售佔比約占全車系的50%，可以得見高CP值車款仍是多數買家的考量重點，符合自身的用車需求才是最實際的，那些過多的動力與配備都是錦上添花。
所以這次我們才找來了NX 200與2016年的Mercedes-Benz GLC來做對比，兩者在價格相近的條件下加上又同樣是豪華品牌，NX 200到底多了哪些優勢讓我更想擁有? 首先外型上NX大改款比起前代車型在面容上調整得更為討喜，將原本殺氣騰騰的眼神微調的更加洗鍊，並將日行燈整合至頭燈組內讓整體感受不再那麼張牙舞爪，車體線條也取消了許多銳利折角，加上我個人覺得相當具特色的貫穿式尾燈造型，就好比年輕氣盛的小夥子當兵後蛻變為成熟男人的轉變。
車艙設計採用TAZUNA全環繞駕駛座艙概念，無論是控台造型與中控螢幕角度都以駕駛者操作的順手程度為導向，無論是駕駛儀表的高度與實體按鍵的就手度皆配置在最適當的區域範圍內，即便是入門的NX 200車型仍配置有數位儀表、中控觸控螢幕、恆溫空調、Keyless感應鎖這些配備，尤其最令我感到尊榮感倍增的是導入了E-Latch電子門把功能，只要對著手把輕輕一壓車門就會自動解鎖，此時只要輕輕推開車門便能雍容上下車，對許多女性車主而言算是相當實用的一項設計，另外還有全車系標配的LSS+3.0駕駛輔助系統也是它的強項，相較其他價格更高的同級對手可能還需加價選購才有，在這部分確實是NX能在市場上勝出的一大優勢。
動力輸出採用的是2.0升四缸自然進氣引擎，173匹的馬力輸出加上CVT變速箱的配置，很明顯的是要抓住日常用車為主要需求的買家口味，能夠帶來輕快的起步加速反應，不過份追求中高速的再加速能力，確實有效打中多數消費者的用車甜蜜點，尤其這具引擎採用的是D-4S多重燃油噴射系統，其高效的熱效率特性能帶來平均15.8 km/h的油耗表現，節能加上適切的動力範圍正是多數消費者所追求的購車重點，再加上配備齊全與相對易於入手的價格策略下，讓NX 200佔了不少優勢。