全新NX200 vs. 二手GLC250？ 價格先決你的第一輛豪牌SUV怎選？【選擇篇】

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對不少人來說豪華品牌是高不可攀，但就此次二手Mercedes-Benz GLC250與全新Lexus NX200 160萬元左右價格帶來看，似乎也不是遙不可及的夢想，但問題來了，在預算可負擔情況下要如何選也是一大難題。
一輛開價169萬元的2016年GLC250，這部分對多數人來說已相當誘人，另外加上賓士長久以來的形象與地位、頗新的車況、用料鋪陳與質感和休旅車設定，確實很難讓人不心動，尤其還能滿足買輛賓士車算是事業有所成就的象徵代表，因此感性的消費者應該就會毫不猶豫立馬下訂，但有感性就會有理性。
先不論Mercedes-Benz與Lexus各自在消費者心中的形象與地位，就理性客觀面來看，2016年GLC250價格雖與NX200相近，但距今已有六年車齡，相對車輛零件損壞問題在擁車之後也會慢慢浮現。配備方面現今主流的智慧駕駛輔助系統也不及NX200來得齊全，不過在動力輸出部分，渦輪引擎的GLC250則有著令人滿意的表現。反觀相近預算NX200不僅是全新車還是新世代車型，在保固與保修部分相對無需過於擔心，雖然自然進氣動力輸出不及渦輪強勁，但卻換得更完善先進配備與有Level 2等級的智慧駕駛輔助功能，當然車艙質感氛圍與GLC250相比也有過之而不及。
看完上述分析心中是否已有答案？如果你偏好賓士品牌賦予的尊榮感，至於車齡、配備非首要，那就選GLC250，倘若認為錢要花在刀口上，NX200不論品牌地位、質感、配備與車齡等方面都會是最佳選擇。