鼎泰豐蛋炒飯一吃愛上！達人抖「神級秘訣」：不是隔夜飯

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對此，也有另一名網友回文，分享「神級秘訣」，「首先，你要認知到你說的鼎泰豐炒飯，就是所謂的外省式炒飯，所以你從巷口或者熱炒店尋找的台式炒飯，永遠不會符合你的需求，鼎泰豐的炒飯沒有經過爆香，不會有香味撲鼻感，但他也不油。另外，一直叫你用隔夜飯的人也不用理，你看過哪家炒飯專賣店用隔夜飯的，隔夜飯是給廚藝不好的人使用，不是給吃美食的人享用」。
他接著分享「米的選擇」，「可以選擇鼎泰豐用的台梗9號，或者蓬萊米。記得先浸泡30分鐘，米:水=1:0.85~0.9」，煮好後取出使用的量，翻鬆在盤子上，使蒸氣都散出；若瓦斯爐火力不夠，就找蓄熱力高的鍋子就可以解決這問題；至於油的選擇，「不要使用沙拉油。你可以用豬油、葵花油、玄米油」。也因為要做蝦仁炒飯，所以「蝦仁要預先炒熟處理（乾烙或快速過油）」，「處理過程中，不能讓蝦子表面煎起來恰恰，它必須是嫩的，如油泡般處理。如果你是要肉絲，需要抓碼（醬油、鹽、全蛋液、太白粉）後炒熟」。
他接著說，「一碗米配二顆蛋，香！外省式的蛋，是金銀蛋炒法，不要先打勻了再倒下去。熱鍋下蛋後，凝固八成再去翻炒，接著放飯、放蔥花。蔥花切記不要爆香，甚至起鍋前再放，白胡椒和鹽調味。也不需放醬油，起鍋就得到你要的炒飯了。至於蝦仁或肉絲，起鍋前丟下去拌一拌就好，因為已經預先炒熟了，甚至拿來擺盤都可以」。
貼文一出，網友全讚翻，「懂煮、懂吃」、「專業給推」、「唉唷～炒飯系的膩？懂炒唷～」、「王剛也是這樣教炒飯的！推～」、「炒飯達人，高手在民間」、「餓了」、「= =炒飯系?」、「厲害，多謝分享」、「這文字怎麼有味道」、「專業，筆記下來，感恩」。（編輯：郭佩蓉）