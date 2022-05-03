煮菜Youtuber誰最強？網推爆「四位」新手必看：簡單好學
現今網際網路發達，許多知識都能從網路影片中學習，其中像是「煮菜」就有不少人拍影片教導，對此，就有網友好奇「學煮菜都看哪個youtuber」，貼文一出，全場狂推王剛、阿慶師、詹姆士和Masa，大讚「新手必看」。
該名網友在PTT以「學煮菜都看哪個youtuber？」為題發文，表示有在煮菜的人應該多少都會看一些youtuber學做料理，像是詹姆士、阿慶師、簡單哥、克里斯餐桌、莊師傅的廚房、蘿潔塔的廚房、斑愛馬媽、吳秉承、Wecook123 料理123、masa和其他，因此他也好奇發問「你各位平常學做菜都看哪些youtuber」？
貼文一出，「王剛」、「阿慶師」、「詹姆士」和「Masa」受到最多網友推薦，「你把王剛放哪裡？！！！」、「王剛是餐廳級別的，Masa介紹的比較適合個人」、「阿慶師簡單明瞭，有步驟有方法」、「詹姆士吧，我覺得他教的算簡單」、「新手阿慶師啦，最容易煮出來，其他不是容易失敗，不然就是很普，同樣的菜，阿慶師煮起來就是屌打」、「王剛，沒有之一」、「masa和詹姆士都清楚簡單且成功率高」、「詹姆士也算簡單」、「詹姆士跟王剛」、「masa教的超實用」、「masa比較好學是真的」、「masa唯一推薦」。
不過也有網友表示，「Amy，滿家常的」、「韓式料理孫榮真的不錯，他會轉換台灣可用食材」、「宣萱的阿嬤，不得不說真的很家常易學」、「老飯骨很棒啊」、「克里斯超推」、「小高姐」。（編輯：郭佩蓉）