最強「抓猴APP」現身！超狂細節看光 情侶敢下載變勇者
雖然說情侶在一起時要對彼此信任，但經常往往一個不經意看到另一半手機訊息，抓包「謊報行程」、「暗自偷情」的事件時有所聞，因此不少情侶基於男女關係下，常常會互開定位等等，好讓彼此知道對方動向。而近日，就有網友發現APP「Zenly（冰棒）」更新之後，將顯示用戶的詳細動向，讓不少人直呼「這根本是地表最強抓猴APP」，引發廣大迴響。
一名網友在Tik Tok貼文指出「Zenly更新之後，完全能看到Zenly裡面好友的所有動向」只見影片中，Zenly APP完整記載了朋友在家的時間、上班時間、幾點回家都記載詳細，連同地點也是全部記的清清楚楚，讓原PO崩潰表示「Zenly更新之後變這麼噁？」
貼文一出，不少網友紛紛回應「哇....完全沒有隱私了」、「我是覺得還好，會下載Zenly的就是要被看定位啊」、「Zenly本來只有看現在在哪，現在連記錄都浮出來了，好扯」、「早上起來更新嚇到QQ」、「更新之後真的嚇到了」、「地表最強抓猴APP，敢下載的情侶真的是勇者」、「情侶下載前真的請三思，隱私真的完全被看光」、「查勤好工具，老天」。
而《NOWnews》記者也實際更新Zenly最新版之後發現，Zenly的圖樣本來是水藍色冰棒圖案，會轉為黑色的冰棒圖案，點開後介面和舊版大不同，而確實能看到Zenly好友的所有動態，包含幾點回家，以及整天出沒的地點等等，另外，也能夠觀看有誰正在查看你的位置等功能，顯然是一款只有親密好友、家人才能互加好友的定位APP，用戶可要小心使用，不要隨意洩露定位給不熟的人。（編輯：張嘉哲）