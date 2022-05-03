台灣「鬼神級水果」是它！內行承認太神了：根本水果之王
台灣一年四季盛產的水果多樣，鮮甜多汁的滋味不僅受到國民喜愛，高品質也廣受各國消費者喜愛。對此，就有網友震驚表示「香蕉也太強，是什麼鬼神水果？」隨即列出香蕉的眾多優點，而引來全場認證是「水果之王」。
原PO於PTT八卦板上發文，其列出香蕉的7大優點，包括一、便宜：一根頂多15；二、好收藏：不用冰，放室溫就好；三、好挑：不像其他要到處挑三揀，隨便拿一根黃的就好；四、壞了好分辨：看看斑點多少就知道放多久。
五、健康：幾乎含有所有營養素；六、甜：好吃不解釋；七、方便吃：自帶包裝紙，不沾手。文末，他也不禁好奇詢問「這什麼鬼神級水果，有八卦嗎？」
貼文一曝光，就引來愛好者們大讚留言，「真的方便」、「水果之王，除了皮」、「好吃～香蕉牛奶更棒！」、「好吃營養不沾手」、「爬山帶香蕉超讚」、「神，熱量高，就是皮比較麻煩」、「有皮又不用削皮就夠強了」。
但也有人搖頭認為，「屁啦很容易壞又常常吃不完」、「現在香蕉明明就貴的要死」、「超難保存，放一下就爛了」、「==，唯一缺點會引來果蠅」、「貴好久了，什麼時候要降回來」、「這種天氣很容易過熟唉，覺得蘋果比較厲害，可以冰很久，還可以連皮一起吃」。（編輯：陳雅雲）