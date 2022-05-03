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高雄限定「快篩試劑兌換券」　低收入戶今發放

▲里長講解兌換券使用方式。（圖／高雄市社會局提供）
▲里長講解兌換券使用方式。（圖／高雄市社會局提供）

記者鄭婷襄／高雄報導

2022-05-03 11:33:32

高雄市長陳其邁日前在防疫記者會上宣布，將發放高雄限定的「快篩試劑兌換券」給低收入戶使用，高雄市社會局指出自今（3）日起，對於弱勢低收入戶，由里長發送快篩試劑兌換券，憑健保卡和兌換券至藥局可免費領取1包5劑的快篩試劑，列冊街友則由社會局社工直接發放快篩試劑。

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「低收入戶都是甘苦人！」高雄市長陳其邁日前決定針對1萬5千低收入戶發放快篩試劑兌換券，但遭到國民黨議員李雅靜質疑局處跟不上陳市長的腳步，到了執行前一天下午，執行單位竟然還沒收到市府相關局處的通知，許多民眾詢問里長、鄰長發放細節，里、鄰長因未收到通知而無法回應詢問民眾，造成里、鄰長相當大的困擾。

▲高雄發放限定的「快篩試劑兌換券」給低收入戶使用。（圖／高雄市社會局提供）
▲高雄發放限定的「快篩試劑兌換券」給低收入戶使用。（圖／高雄市社會局提供）
對此社會局緊急回應指出，昨日已配送至三民、苓雅、新興、前金、鹽埕、鼓山、左營、楠梓、前鎮、小港、鳳山、林園、大寮、大樹、大社、仁武、鳥松等17區公所，其餘21區以快捷郵件寄送，今日上午可全數送達，裡面還有給家戶一封關懷信，為大家加油打氣。

▲街友中心發放快篩試劑。（圖／高雄市社會局提供）
▲街友中心發放快篩試劑。（圖／高雄市社會局提供）
陳其邁說，快篩試劑兌換券由各區里長們協助發送，低收入戶拿到後，記得帶著「快篩試劑兌換券」及「健保卡」，至社區藥局就能兌換；藥局依中央家用快篩實名制系統登記處理，高雄市共有524家藥局配合；另外，針對列冊街友則是由高市街友服務中心社工協助，直接發放「快篩試劑」。

三民及鳳山街友服務中心陸續於街友服務中心、高雄市各大公園等定點外展服務場所及街友常聚集之地點將免費「快篩試劑」發放給列冊街友，同時也向現場街友進行衛教宣導，提醒街友持續遵守防疫規定，勤洗手、戴口罩，共同對抗疫情。

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