買手機最看重哪點？冠軍跌破眼鏡 眾愣：安卓到底怎輸的
隨著科技時代的進步，人手一支智慧型手機是非常常見的事情，不過購買手機時除了會注重外觀之後，也會因為手機的功能不同有不同的決定，不曉得大家看重的是哪一點呢？近日，外媒《PhoneArena》就舉辦一場網路投票，邀請網友投票選出自己最重視的手機功能，沒想到冠軍卻跌破大家眼鏡。
根據外媒《PhoneArena》舉辦的投票，要網友票選自己最重視的手機功能，提出10個選項，包括了電池壽命、螢幕尺寸、儲存空間、相機、設計、價格、充電速度、防水、壽命、速度，結果投票結果出爐，第一名為「電池壽命」，共獲得28.77%的票數，其次是「速度」，包含處理器與RAM，共獲得15.72%的票數，第三則是「相機系統」，有15.43%的票數。
而該投票結果出爐後，也被轉發至PTT掀起討論，不少人紛紛回應「不是都是先看外觀跟速度嗎？」、「現在人有這麼注重續航？那iPhone會不會賣太好」、「如果注重續航，iPhone就不會賣那麼好了啦」、「可能很多人功能跟速度平均起來才選iPhone吧，不然這樣看下來，iPhone不會是賣最好的」、「選續航的人跟選速度的人差距還蠻大的，現代低頭族真的都想要大容量電池」、「好意外，我是速度>外觀>相機，接下來才是電池欸」、「這麼多人在意續航，那安卓到底怎輸的？」、「電池壽命冠軍嗎？續航表現iPhone一直都不優欸」。
事實上，網友之所以困惑在於，不論是國內還是國外手機續航力評比當中，幾乎都是安卓系列機霸佔排行前幾名，而iOS獨立系統的iPhone除非是頂規機，否則在電池上基本上略輸安卓系列機一籌，也因此該投票冠軍結果，不少人重視「電池續航力」情況與iPhone在全球大賣的情況有些許的矛盾。（編輯：張嘉哲）