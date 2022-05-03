日本必看動畫電影？網推「2016神作」：勝過《你的名字》
日本動畫受到全球大眾喜愛，膾炙人口的神隱少女、你的名字、龍貓等。除此之外，有網友也於臉書討論區中，大推2016的動畫電影《謝謝你，在世界的角落找到我》，直言「一推再推，沒看過這部太可惜」，並且有影迷分享，雖然同期的《你的名字》在台關注度高，但實際上在日本，該片的正面評價遠遠大於《你的名字》。
根據網友於《NETFLIX 新台灣討論區》分享，2016年推出的經典神作《謝謝你，在世界的角落找到我》，在Netflix將於5月16日下架，讓原PO相當不捨地表示，「拜託各位去看，一邊珍惜和平的美好，一邊給自己一次看神作的機會」，並且分享自己的觀後心得，「第一次看完動畫片失眠的，但是真的是一部非常優秀的動畫電影，想不到什麼形容詞，我只覺得真的要一推再推，沒看過這部太可惜了」。
該貼文引發討論，上百名網友一致推薦，此動畫電影為必看好片，「這部真的是截至目前我最愛日本動畫片！當年在台灣同期上映的作品《你的名字》討論得火熱，但其實在日本這部的正面評價遠遠大於《你的名字》」、「這部真的很推！在電影院看時痛哭，後續又再刷了好幾次都還是很喜歡」、「這部好感人，片名真的好棒」、「後勁很強很強」、「這部有得到法國動漫節最佳影片，很感人我很推」。（編輯：鍾怡婷）