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房貸繳11年！突得知「房子是別人的」　老夫妻見真相淚崩

▲房東不知情之下傻傻繳了11年房貸，才發現房子變成別人的，讓70幾歲的房東太太聲淚俱下。（示意圖／取自unsplash）
▲房東不知情之下傻傻繳了11年房貸，才發現房子變成別人的，讓70幾歲的房東太太聲淚俱下。（示意圖／取自unsplash）

編輯中心/綜合報導

2022-05-03 13:45:38

「被騙了10多年繳了這麼久的房貸、付了頭期，結果房子變成一位外人的！」一名網友表示，他租房6年，房東夫婦人都非常好，他也很喜歡這間租屋處，未料某天突然出現一位女子聲稱自己才是屋主，一問之下才得知房東兒子早就將房子贈予前女友，而房東不知情之下傻傻繳了11年房貸，看著70幾歲的房東太太聲淚俱下，讓他不忍心地問：「到底有辦法拿回她的房子嗎？」貼文一出立即掀起熱議。 

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該名網友在臉書「靠北租屋2.0」中發文，他表示租了一間房子5、6年了，一開始房東想讓兒子獨當一面，因此買房後直接登記小孩的名字，房貸由兩老背，兒子負責管理，不過之後卻狀況不斷，房東才又把房子收回來自己管理。 

▲為何「台灣新房」很搶手？過來人點出背後關鍵。（示意圖／翻攝pixabay）
▲某天突然出現一位女子聲稱自己才是屋主，一問之下才得知房東兒子早就將房子贈予前女友。（示意圖／翻攝pixabay）
原PO透露，房東夫婦真的人非常好，房子有任何狀況都立即修繕絕不拖延，對於租久的住戶還會主動提降租，水電、網路、第四台也從沒讓租客擔心過，「住的這5、6年我們雙方一直配合很好，租客除非工作換，要不大家都沒想搬走」，未料有天一位L小姐致電給其中一位房客，表示自己才是房子的屋主，租客需要重新簽約，否則一週內就得搬離租屋處。 

房東夫婦先是一頭霧水，逼問兒子後才知道，原來L小姐是兒子的前女友，當初房東買房登記到他名下兩個月後，就以結婚為名贈予女方了，「等於房東夫妻背了11多年的房貸，直到女方近期突然找上門才知道，簡直晴天霹靂」，而L小姐也不願意溝通，只說房子租金可以回歸給老人家收取繳房貸，但是房子的事免談，這讓原PO於心不忍，求助於網友們：「房東只想拿回他的房子，這10多年的貸款也是不少錢，而且那是她老伴跟他的退休金一起買的，房子老人家拿回來的機率大嗎？」 

貼文曝光後，網友們紛紛留言，「一切都合法走的話，只能說他們太寵兒子了」、「至少房貸要拿回來！請他們直接花幾千元先找律師資詢」、「無論如何就是要打官司了！至少房貸一定要拿回來吧」、「這故事有夠扯，但是還是要找律師才有辦法找方法」、「先找律師，再證明房貸和一切都他們支付」。（編輯：賴禹妡） 

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