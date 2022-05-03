房貸繳11年！突得知「房子是別人的」　老夫妻見真相淚崩

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原PO透露，房東夫婦真的人非常好，房子有任何狀況都立即修繕絕不拖延，對於租久的住戶還會主動提降租，水電、網路、第四台也從沒讓租客擔心過，「住的這5、6年我們雙方一直配合很好，租客除非工作換，要不大家都沒想搬走」，未料有天一位L小姐致電給其中一位房客，表示自己才是房子的屋主，租客需要重新簽約，否則一週內就得搬離租屋處。
房東夫婦先是一頭霧水，逼問兒子後才知道，原來L小姐是兒子的前女友，當初房東買房登記到他名下兩個月後，就以結婚為名贈予女方了，「等於房東夫妻背了11多年的房貸，直到女方近期突然找上門才知道，簡直晴天霹靂」，而L小姐也不願意溝通，只說房子租金可以回歸給老人家收取繳房貸，但是房子的事免談，這讓原PO於心不忍，求助於網友們：「房東只想拿回他的房子，這10多年的貸款也是不少錢，而且那是她老伴跟他的退休金一起買的，房子老人家拿回來的機率大嗎？」
貼文曝光後，網友們紛紛留言，「一切都合法走的話，只能說他們太寵兒子了」、「至少房貸要拿回來！請他們直接花幾千元先找律師資詢」、「無論如何就是要打官司了！至少房貸一定要拿回來吧」、「這故事有夠扯，但是還是要找律師才有辦法找方法」、「先找律師，再證明房貸和一切都他們支付」。（編輯：賴禹妡）