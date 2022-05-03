上班遲到7.5個小時！他急衝公司 「1理由」全場大爆笑
每天上班前都是場硬仗，為趕在準點打卡，必須控制好洗漱、搭車等等的時間，唯恐遲到。可就有國外網友分享了一個奇葩的故事，自己的同事竟無聲無息遲到7.5個小時，在下班前最後一段時間趕到公司，然後誠實地向上司說明遲到理由，不料眾人聽到後沒有生氣，反而一起笑了出來。
原PO於推特上發文，表示自己有位相當年輕的同事，某一次竟晚到公司整整7.5個小時，趕到公司後，這位年輕人並沒有用奇怪的藉口狡辯，反而相當誠實地向同事闡述自己遲到的原因，而他的理由是「對不起，我睡過頭了哈哈哈哈哈哈」，後續與老闆說明，他也正直地將原因全盤托出。
網友見其理由紛紛不敢置信「這個實在太誇張」、「他一定是賭老闆會覺得這個理由很新鮮」、「至少有進公司啦」，部分人則認為該人一定是說真話，因為自己也有經驗「哈哈我也曾上夜班遲到，因為我睡了16個小時」。
許多網友也分享其它同事遲到的有趣案例「我有個同事上班遲到，來時她的馬尾還夾在內褲裡」、「我在一個小團隊工作時，也有一個人遲到2小時，來時還穿著他前一天晚上參加化裝舞會時穿的『狼裝』，當時團隊負責人直接伸出雙手喊了聲：『WTF』」、「我們也有一個沒來上班的傢伙，他的理由是『這個鬧鐘無法叫我起床，所以我正在買新的一個』」。 （編輯：李惠婷）