COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

上班遲到7.5個小時！他急衝公司　「1理由」全場大爆笑

▲上班遲到7.5小時，他急衝公司說明，正直1理由惹全場爆笑。（示意圖／Pixabay）
▲上班遲到7.5小時，他急衝公司說明，正直1理由惹全場爆笑。（示意圖／Pixabay）

編輯中心/綜合報導

2022-05-03 14:00:02

每天上班前都是場硬仗，為趕在準點打卡，必須控制好洗漱、搭車等等的時間，唯恐遲到。可就有國外網友分享了一個奇葩的故事，自己的同事竟無聲無息遲到7.5個小時，在下班前最後一段時間趕到公司，然後誠實地向上司說明遲到理由，不料眾人聽到後沒有生氣，反而一起笑了出來。

我是廣告 請繼續往下閱讀
原PO於推特上發文，表示自己有位相當年輕的同事，某一次竟晚到公司整整7.5個小時，趕到公司後，這位年輕人並沒有用奇怪的藉口狡辯，反而相當誠實地向同事闡述自己遲到的原因，而他的理由是「對不起，我睡過頭了哈哈哈哈哈哈」，後續與老闆說明，他也正直地將原因全盤托出。

▲（示意圖／Pixabay）
▲原PO的同事竟上班遲到7.5個小時，理由竟是睡過頭。（示意圖／Pixabay）
網友見其理由紛紛不敢置信「這個實在太誇張」、「他一定是賭老闆會覺得這個理由很新鮮」、「至少有進公司啦」，部分人則認為該人一定是說真話，因為自己也有經驗「哈哈我也曾上夜班遲到，因為我睡了16個小時」。 

許多網友也分享其它同事遲到的有趣案例「我有個同事上班遲到，來時她的馬尾還夾在內褲裡」、「我在一個小團隊工作時，也有一個人遲到2小時，來時還穿著他前一天晚上參加化裝舞會時穿的『狼裝』，當時團隊負責人直接伸出雙手喊了聲：『WTF』」、「我們也有一個沒來上班的傢伙，他的理由是『這個鬧鐘無法叫我起床，所以我正在買新的一個』」。 （編輯：李惠婷）

遲到30分倒扣3天薪！主管「神扯一句」掀眾怒：勞工局呢

寒流來襲！外送哥冒雨取餐、遲到收店家負評　同行都怒了

入職1個月部門同事全離職！過來人勸快逃：是在抓交替

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

你贊成阿妹在台北小巨蛋飆唱《三天三夜》嗎？

贊成
不贊成
44.94%55.06%
2022-04-21-2022-04-28
精彩行星初現！第一集觀後最喜歡哪個星球的表演？

精彩行星初現！第一集觀後最喜歡哪個星球的表演？

繼續作答
即時
推薦閱讀