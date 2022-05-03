麵包店老闆公告「做這些事」要打卡！網酸：去聘機器人吧
大部分的公司都有明文規定，上下班時一定要打卡，以便記錄出勤狀況，不過卻有一位老闆要求員工連上廁所都要打好打滿，如此奇葩的行為立刻引起網友熱議。
根據外媒報導，一名Reddit用戶日前在平台上貼出一張照片，只見照片中在一門扇上貼了一張公告，上頭寫著：「只要走出這扇門，就一定要打卡。包括下列情形：「上廁所、10分鐘輪班休息、午休或是其他處理個人事情時。」並且強調只要與工作相關問題，請洽詢樓層經理，不該隨意離開工作崗位，另外帶薪休息時間將依據工時計入薪水當中。
原來這張照片是來自於俄勒岡州的一間素食麵包店，雖然原PO沒有在那裡工作，但也表示「這示範了如何一次失去1/4的員工。」而照片一曝光後，許多網友紛紛回酸：「我需要水和食物來度過一個工作日，不喜歡的話大可聘用機器人」、「哇必須打卡才能去洗手間，太荒謬了」、「亞馬遜都沒有這樣做」、「如果你想買我的勞力8小時，也請為我的需求買單」、「應該要直接投訴了」、「如果只是因為去上廁所沒打卡就被解雇，那這種公司真的不必待」。
另外也有人分享自身經驗：「我曾經到一間大型金融公司面試，他們告訴我不僅上廁所要打卡，而且不能超過8分鐘否則將會被標記，於是我直接選擇離開了」、「我在保險呼叫中心工作，我們去洗手間也要打卡，一天只有6分鐘用來上廁所之類的，但因為公司很大間，光走到洗手間差不多要6分鐘了」。（編輯：陳珮瑜）