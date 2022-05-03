高雄今+787　陳其邁：疫情流行還沒到高峰期

高雄今（3）日突破700例的本土確診案例，來到787例，高雄市長陳其邁表示，其中密切接觸者部份，同住親友、餐飲娛樂、職場校園都比昨天增加，假日效應造成家庭、校園群聚，家中有老人、小孩要特別小心，而從縣市流行平均均線圖，各縣市都在增加，速度很快，可見流行還沒到高峰期，還是希望曲線是緩步上升，這就有賴大家的防疫措施。
高雄市政府衛生局簡任技正潘炤穎表示，今日中央流行疫情指揮中心公布高雄有818例，其中29例轉銜至外縣市、境外移入1例、系統改判1例，所以高雄今日是787例，當中陰轉陽110例，外縣市旅遊史42例，跨縣市移動造成社區風險，同住親友群聚感染增多，校園是目前傳播鏈進入家庭而造成家中學生傳染，再傳到校園或補習班，高雄市現盡力防控中；其餘則有特定娛樂場所12例、密切接觸者609例，警詢疫調中14例。
陳其邁說，經調查4月18日至5月2日，確診個案進行居家照護的有3,160人，占了80%，集檢所有531人、加強型防疫旅館27人、專責醫院則有245人，未來將增加居家照護數量，減低醫療量能負擔，陳其邁也提醒民眾，家中若有人快篩陽性，同住孩童先預防性停課一天，目前高雄市也增加到有21處社區篩檢站，提供快篩陽性及匡列對象採檢。
※【NOWnews 今日新聞
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