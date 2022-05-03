路上見「1警示牌」霧煞煞！達人曝違規下場：很多人不知
交通法規人民都有遵守的義務，不過就有一名網友看了路邊的警示牌後，發現上頭寫「常有聲音照相」，讓他看了霧煞煞，好奇到底是什麼意思，貼文曝光後，立即釣出內行網友解答：「你的車不管原廠、改裝還是太老舊，只要太大聲會被拍照！」
該名網友昨（2）日在臉書「爆廢公社公開版」中貼文，他表示在路邊看到一個黃色的警示牌，上頭寫著「請降低音量行駛，常有聲音照相」，讓他滿頭問號直呼：「這是啥意思？霧煞煞！」
貼文一出，網友紛紛留言，「噪音偵測，超標會拍照」、「你的車不管原廠、改裝還是太老舊，只要太大聲會被拍照」、「意思是說沿路狂按喇叭會有驚喜，還會有個精美小禮物」、「取締噪音改裝」。
事實上，根據台北市政府環保局指出，「聲音照相」是透過包含噪音計、風速計、魚眼攝影機、車牌辨識攝影機、控制箱體等設備的整合，來紀錄行經車輛產生的噪音是否超過噪音管制標準的系統。高噪車只要行駛經過分貝超過標準就會被自動拍攝，並紀錄分貝值，以科學量測作為認定擾民之依據，強化執法公信力及提升採證效能；而依照現行法規超出不到五分貝可罰鍰1800元、5到10分貝罰2700元、超出10分貝罰3600元，且通知限期改善，否則將按次處罰，甚至可能全數翻倍，最高可罰7200元，提醒民眾切勿以身試法。（編輯：賴禹妡）