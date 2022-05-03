《奇異博士2》明上映卻碰疫情！網憂「2大風險」：該看嗎

我是廣告 請繼續往下閱讀
網友紛紛提出建議，「包場啊！」「全程帶口罩不要吃喝」、「穿蜘蛛人裝去看啊！還要問」、「先把你周圍幾個座位全訂下來」、「買九宮格坐中間啊」、「看電影前手機關機是基本禮儀」、「穿防護衣去看」、「選最邊邊最少人要的座位啊！」。
不過，也有人認為「被你這麼一說，我來去退票好了」、「等兩個月再包Disney +」、「大概5月底6月初，迪士尼就有了」、「為何不在家裡用Disney+ 看就好？」、「電影院很容易感染，冷氣+一堆偷偷脫口罩的」、「現在公共場所沒掃碼怎麼居隔？app也不知道你是誰，現在就只有匡列同住者齁！」、「不會被居隔，但中獎率很高」。
據文化部《電影院防疫管理措施》4/28修正後規定，除了現場應保持社交距離以外，電影院室內飲食應避免交談，飲食完畢應戴上口罩，所有工作人員及入場民眾均應全程佩戴口罩，且現場會由專人協助入場民眾量測體溫及提供酒精消毒等防範措施，並建議民眾下載使用「臺灣社交距離App」。此外，若電影院出現確診者，業者須加強非密切接觸者之造冊列管人員相關健康監測，且應至少監測至最後一名確定病例離開該場所後次日起7日止，並鼓勵其若於監測期間內有出現相關疑似症狀，應主動向衛生主管機關之聯繫窗口進行通報。
指揮中心也呼籲防疫工作人人有責，請民眾自主落實防疫措施，維持個人衛生好習慣，戴口罩、勤洗手、保持社交距離；出入公共場域落實體溫量測等相關措施，下載並使用「臺灣社交距離APP」，保護自己也保護他人，共同維護國內社區安全。（編輯：詹鎰睿）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。