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職軍尪每天加班！妻內心「警鈴大響」　眾反勸：要知足

▼職軍老公每天加班不准時回家，妻子內心警鈴大響，眾人反勸：「要知足」。 （示意圖／shutterstock）
▼職軍老公每天加班不准時回家，妻子內心警鈴大響，眾人反勸：「要知足」。 （示意圖／shutterstock）

編輯中心/綜合報導

2022-05-03 17:14:08

部分民眾選擇成為職業軍人，裡頭運作方式與其他私人企業大相逕庭，使得有些人無法理解職軍的生活方式，就有位太太在網上發文，表示自己當職軍的老公每天都加班，時常班表寫六點半下班，可真正到加時間都將近晚上8、9點，這讓她略為起疑，並發文與眾人尋求意見，許多身為職軍太太的網友卻回覆，認為這問題婚前就該知道，能回家已經該「知足」了。

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原PO於臉書粉專《靠北老公2.0》發文，表示自己老公是名職業軍人，星期一到五的下班時間為晚上六點半，自己能體諒對方太忙偶爾加班，可現實卻是幾乎每天都要將近9點才回家，且工作緣故，上班期間無法定位、無法視訊，甚至連假表都無法提供，老公的上班行程完全只能依對方的嘴確認，有時候甚至假日都會加班，使得兩人常常吵架。

這讓原PO相當不解，認為大公司都有明確的上下班及休假制度，而軍人的生態卻如此不同，這讓身為太太的她感到相當疲倦，有時候甚至會開始對先生起疑，她發問「想做一個好太太，很想好好相信老公，但真的有時候讓我覺得是我疑心太重還是先生欺騙我？」

▲為了結婚，嚴麗慧自首偽造文書，並面對刑責。如今終能以真實身分展開新生活，並分享自己的經驗給同鄉和民眾。（示意圖／Pixabay）
▲原PO因為職軍老公行蹤不明又常加班，使得自己開始懷疑老公是否欺騙了自己。（示意圖／Pixabay）
該文發出後引得熱烈迴響，眾人認為「婚前就該知道了！我先生也是職軍，根本沒辦法每天回家啊！一直都是假日夫妻！進到軍營裡還能讓妳隨時定位跟視訊追蹤，那國家還有機密可言嗎？雖然也很無奈，但也只能勸妳若要長久只能想開，不然除非他退休或者離婚收場了。」、「職軍這樣正常，妳老公還能每天上下班已經很幸運了！大部分都是一兩個星期才能回家一次，職軍妻很辛苦妳要加油（遵循常態不代表沒有欺騙，不過以妳目前說的點來看是建議先不用想太多）」、「8-9點回家⋯⋯嗯，好單位，要惜福」。 （編輯：李惠婷） 

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