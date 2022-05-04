LINE購物調查：水瓶座超精打細算 冠軍比一般人多花34%
適逢母親節檔期，LINE今年發表「購物星商機數據洞察報告」，首度揭露LINE購物護照會員的網購行為，分享「購物星榜單」，統計出星座買物習慣與愛好取向，到底12星座誰最會買？還總結「12星座購物金句語錄」，一句話精準描述各星座購物特性，超幽默！快來看看你的星座觀察有多準？
首先，榮登「最會買三大星座」的是天蠍、水瓶及金牛，LINE購物觀察出天蠍座「在意品質更勝價格取向」，以平均年度消費金額達56,406元，比一般人多上34％，榮登12星座購物狂人排行榜的「最能買冠軍」；而水瓶座「最在意LINE POINTS點數回饋」相當精打細算，同時名列賺點達人與收藏家排行榜雙料冠軍，平均獲得的年度回饋高達1,016點，「花得最少、賺得最多」果然是購物達人；重視折扣的金牛座，年度重要購物檔期較一般期間的平均消費金額可成長達184%，「找對時機、下好離手」成為「爆發大戶」第一名！
最懂「科技省錢」，購物同時掌握「精打細算」訣竅的水瓶、摩羯、雙魚與射手，細分之下可說是各有特色，「用藝術的心在買東西」的雙魚座，榮登搜圖王之冠，善用LINE購物包括收藏、搜尋比價與圖片搜尋等功能，即時抓住購物優惠、買到最划算商品；魔羯座與水瓶座「不但很會搜也很會賺」，並列比價王冠軍，能以最低價格賺進最多點數；行動力高、最有好奇心的雙子座與射手座，在搜圖與搜尋功能雖不是最強，卻也名列前茅。
LINE購物分享12星座購物金句語錄
摩羯座：視購物如人生的精神，最重視謹慎規劃，會透過緊盯價格、鎖定低點做即時比價，心動就立刻下單！
水瓶座：「新奇小物就是好物」！最常購買新奇小物，把錢錢變成LINE POINTS，享受消費成金的心動感。
雙魚座：「購物不需要理由」，絕對是雙魚座特有的溫柔，在12個指定品牌加碼優惠下，享受大牌齊聚帶來的心動！
牡羊座：最常用「直接下單展現生活儀式感」，同時享受點數回饋湧入帳戶的心動瞬間！
金牛座：最精打細算，喜歡把錢花在刀口（自己）身上，購物貨比三家不吃虧，喜歡LINE購物比價的方便！
雙子座：秉持「不用優惠 辜負社會」的購物哲學，隨時狙擊折扣搶下大批優惠！
巨蟹座：收藏就是他們的超能力，不僅收品味也收回饋，大賣場就是巨蟹購物的伸展台！
獅子座：霸王獅子座看上的，就絕對是他的，透過搜尋商品找到，並買下所有的心動！
處女座：能看見「優惠藏在細節中」，透過購物護照，直通各種尊絕不凡的心動優惠。
天秤座：篤信「買的漂亮，人就漂亮」購物哲學，透過購物護照寵粉機制，漂亮搶得各種獨家優惠。
天蠍座：購物不比價也不規劃，緣分到了就買下，崇尚躺著就能輕鬆賺點的懶人購物術！
射手座：「省小錢就是為了花大錢」，喜歡點從天降的心動感，再輸入通關密語輕鬆領紅包折扣。