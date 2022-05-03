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挑對象要注意！專家點名「6面相」控制慾強　情緒易失控

▲專家分享，挑選對象可避開6面相。（示意圖／取自unsplash）
▲專家分享，挑選對象可避開6面相。（示意圖／取自unsplash）

編輯中心/綜合報導

2022-05-03 17:12:59

適合的另一半讓彼此共同成長，不過若是不幸遇到「恐怖對象」，對身心靈都是一種傷害，因此建議交往前需要多方面評估。命理專家小孟老師，也以面相的角度提供參考依據，若是有以下6種面相，恐怕情緒管理較差，有成為恐怖情人的潛力。

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▲可注意是否有下三白眼、白狼眼。（示意圖／取自unsplash）
▲可注意是否有下三白眼、白狼眼。（示意圖／取自unsplash）
下三白眼：

所謂下三白眼是指，下半部眼白的面積比較大，這種特質的人眼睛比較邪，心機重，很會佈局傷害其他人，一般人遇到要特別小心。

白狼眼：

白狼眼又稱吊白眼，這類人眼睛面露凶光，通常也跟下三白的眼睛很像，白眼球面積大，配合面相臉頰比較凹陷，構成白狼特質，其特質控制慾強，欺負弱小。

眉毛由粗變細：

眉毛由粗變細的人，尤其眉尾很細很睎疏的對象，情緒上頭時可能會要脅對方。

鼻樑凹陷，鼻孔小：

此種特質的人肚量很小，講話不中聽，心機比較重，很愛比較，好勝心強，也喜歡說謊，也容易情緒激動傷害人。

嘴唇有痣+牙齒參差不齊：

嘴唇有痣的人講話比較厲害、直接，再搭配牙齒亂就容易會有言語暴力，或者重度說謊吹噓的狀況。

兩頰凹陷+額頭高+禿頭：

這種特質的人得失心很重，得不到的他會毀掉對方，而且會抓住對方弱點，說話看似誠懇但其實賊頭賊腦，一旦有弱點被他抓住，就會不斷被攻擊與騷擾。（編輯：鍾怡婷）

【本文獲臉書粉絲團《小孟老師星座塔羅牌之清水孟》授權，版權所有，非經授權不許轉載】

※【NOWnews 今日新聞】提醒，民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。

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