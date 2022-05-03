爸爸姓「白」！給兒取這名字 家長聽諧音笑：老師念錯？
家裡有新生兒，對許多爸媽來說不僅是好事一樁，也希望替孩子取個好名字，甚至找算命老師幫忙取名，希望他們未來能一帆風順。中國就有一名姓白的爸爸替兒子取了一個具有意義的名字，不料當小孩長大上幼稚園時，才驚覺自己好像取錯名字了！
根據外媒報導，這位白姓爸爸得知自己剛出生時，父親正在傷腦筋要替他取什麼名字，就跑到天台透透氣，這時剛好看見一隻大雁飛過，靈感一來就替他取名「白翔雲」，而當白爸爸自己也有小孩之後，也打算沿用父親的方式，親自替兒子想名字。
白爸爸腦筋好幾天，某天看著妻子抱著兒子時，突然想到自己與妻子林舒從大學社團認識，交往到畢業後就跟著自己回到家鄉打拼，兩人互相扶持，妻子並在婚後第二年就替他生下一名男嬰非常辛苦，因此希望兒子長大後能記住母親辛苦懷胎十月的恩情，便決定替牠取名「白念舒」，希望他不管在哪裡，都能時時刻刻記住媽媽與家人，而家人也一致贊同。
沒想到就在兒子長大上幼稚園時，學校開了第一次家長座談會，所有30名學生與家長們全員到齊，這時老師一一點名學生也順便認識家長，但是點到「白念舒」時，不僅老師與學生，連所有家長都笑了，還有人開玩笑地問老師：「老師您唸錯了吧？怎麼會有人叫做『白念書』呢？」這才讓白爸爸頓悟又尷尬，這才發現原來這名字真的會讓人誤會與聯想，決定回家後好好思索是否該幫兒子改名字了。（編輯：陳珮瑜）