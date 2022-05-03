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石二鍋vs.12MINI怎選？內行抖「決勝關鍵」：答案一面倒

▲王品旗下的「石二鍋」和「12MINI」征服不少老饕的胃口，對此就有網友好奇，若上述兩間二擇一，該如何比較抉擇？（示意圖／翻攝自石二鍋臉書）
▲王品旗下的「石二鍋」和「12MINI」征服不少老饕的胃口，對此就有網友好奇，若上述兩間二擇一，該如何比較抉擇？（示意圖／翻攝自石二鍋臉書）

編輯中心/綜合報導

2022-05-03 19:08:19

連鎖餐飲龍頭「王品集團」旗下品牌十分多樣，類型包括牛排、鐵板燒、火鍋等，讓費者擁有許多選擇，其中主打火鍋的「石二鍋」和「12MINI」更是征服不少老饕的胃口，對此就有網友好奇，若上述兩間二擇一，該如何比較抉擇，貼文吸引不少人表達看法。

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一名網友於Dcard以「石二鍋跟12Mini怎麼選？」為題發文，提到近日天氣冷想吃鍋，而自己的住處附近，有石二鍋跟12MINI兩間王品旗下的火鍋，因此原PO好奇請益網友們，「大家會怎麼選擇啊？」

▲原PO日前去吃新馬辣吃到飽火鍋，豈料一吃低調神物「蝦子」時，簡直驚為天人，大讚「比漁港吃到的還新鮮」。（圖／記者郭佩蓉攝）
▲原PO話題拋出後，許多網友都認為，吃火鍋一定要「自己煮」才更有感覺。（示意圖／記者郭佩蓉攝）
貼文一出引發熱議，其中多數網友選擇了「石二鍋」，並留言指出「秒選石二鍋」、「一定是石二鍋，我喜歡自己煮」、「12MINI沒有在吃火鍋的感覺」、「不自己煮火鍋，會覺得很像在吃滷味」、「天氣冷肯定要選石二鍋，12MINI煮好會冷掉」、「石二鍋自己煮比較有感覺，還有冬瓜冰沙！」

不過，也有部分網友提到「12MINI是小火鍋，已煮好，石二鍋是一般自煮的火鍋，看你想要自己煮，還是輕鬆簡便吃個鍋」、「12MIN每次生意還是都超好，個人是常客，主要是偶爾想吃『小』火鍋時會去」、「看時段和需求耶，平常上班中午選12MINI，假日選石二鍋」。（編輯：張志浩）

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