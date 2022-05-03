曖昧男住台北「少了2技能」！她心冷 眾一看：超級扣分
台灣交通便利發達，光是捷運＋公車就能去很多的地方。不過，就有網友分享，友人交了一位住在台北的曖昧男對象，但對方29歲了卻沒有汽機車駕照，這讓她相當介意，結果眾人一聽直呼「超級扣分」。
有網友到PTT-Womantalk板發文分享，朋友的曖昧對象住在台北市南港區，沒有房產，家裡的房子也是租來的，而且29歲了連汽機車駕照都沒有，平日上班出遊都靠Ubike、捷運完成。
原PO提到，沒有駕照這點，就讓他朋友有些介意，「認為沒駕照以後連租車都沒辦法，北市以外的鄉下就算了，這樣在台北市真的很扣分嗎？」。
大家一面倒留言「扣分？這根本直接死當了吧」、「沒機車駕照沒關係，沒汽車駕照就真的麻煩了」、「生老病死需要車的時候你就知道」。「超魯！技能就是越多越好，連機車駕照都沒，去離島要怎麼玩，不會跟沒有是不一樣的，不會＝完全就是派不上用場的人」。
也有人認為「有沒有車是一回事，但開車騎車是基本能力＋1」、「願意為了家庭去學習未知，才是考慮重點」、「女生只想到沒駕照不能開車玩，我覺得父母輩沒房更扣分」、「我倒覺得不會，如果是長住台北的收入沒到一定水準，開車根本自找麻煩」。（編輯：詹鎰睿）