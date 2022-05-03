超神「網頁遊戲」被挖出！眾上癮狂玩一整天：還能看正妹
許多人在工作、課業壓力大時，會透過「玩遊戲」來達到舒壓效果，而如果不想花過多時間，一些簡單的「網頁遊戲」就成為熱門選擇，近日就有網友分享一個名為「Pointer Pointer」的網站，它會透過許多照片去「指出」電腦游標的位置，網友玩過之後也直呼「好廢，但好好玩」、「不知不覺玩了一整天」。
一名網友在PTT以「有人知道pointer pointer這網站嗎？」為題發文，表示自己發現一個有趣的網站「Pointer Pointer」，覺得很有趣分享給大家，並表示「這個網站的唯一功能就是，指著你的滑鼠游標位置，滑鼠停在網頁的某處後，會隨機生成一張照片剛好指著你游標的位置，雖然意義不明但很有趣」。
而實際進入該網站後，可以發現，每當將滑鼠游標隨意停在網頁的某處時，就會有「Finding pointer... Please hold still.」的字串，隨後系統就會隨機生成1張照片，直得注意的是，該照片中人物的手指，總是會剛好指著滑鼠游標的位置，且不僅電腦能有此效果，手機、平板也都能玩。
該網站在網路上流傳後，討論度激增，網友紛紛表示「廢呆了！馬上來玩」、「太殺時間了吧，而且有些圖片男的帥女的美」、「明明就很廢，但我卻玩了一整天」、「這工程師太用心了吧XD」、「廢的別出心裁」、「認真建議大家不要進去玩這個網頁，會動不動就半個小時過去」、「真的很舒壓，不想工作的時候很適合玩」。（編輯：張志浩）