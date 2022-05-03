逛全聯「隱藏規則」意外曝光！行家抖出內幕：不知道超虧
知名超市「全聯福利中心」店內有琳瑯滿目的商品，且不時會推動優惠和贈禮活動，是許多民眾的購物聖地，而近日有網友分享，逛全聯時剛好遇到生鮮食品準備降價的時段，怎料店員突然告知她從沒聽過的「規則」，讓她差點錯失優惠，貼文引發熱議。
一名網友在臉書社團「全聯消費經驗老實說」發文提及，近日到全聯購物時，選定了一盒香腸就拿在手上，結果在還沒結帳的情況下，剛好遇到店員來貼「降價標」，原PO當下感到很幸運，認為手中的香腸也能以打折的價碼購入，沒想到店員卻表示「被拿在手上的商品不能貼」。
店員此話一出讓原PO相當驚訝，困惑的詢問網友「這樣是正常的嗎？我是一定會買呀！又還沒結帳，還是說這真的是規定嗎？求解惑」
貼文曝光後，網友們紛紛留言「別堅持，放下手上的，拿起有貼的」、「放回去換一盒貼好的就行了」、「還沒結帳就換一盒呀」、「可能怕客訴吧？別人可能會誤會是認識的人」、「上有政策，別為難店員比較好」；對於網友的建議，原PO也回覆表示「後來有換盒結帳，只是讓我變成奧客的感覺，有點過意不去」。
而針對店員的行為，有內行網友也解釋，「全聯的冷藏櫃上方，確實有一個小標示，上面確實有寫，類似拿在顧客手上的，不能再要求貼標打折的警語」、「因為很多人會在打折前（可能半小時前），拿一堆然後叫店員貼，為了公平起見，架上的才貼」、「有時候剛好，要降價的剩一盒，如果先拿真的就虧大了」。（編輯：張志浩）