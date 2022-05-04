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成績差沒很慘！「這群人」社會上最可悲　網見原因喊中肯

▲原PO認為「成績中間的人，在社會上才最可憐」，而原因曝光後，全場超認同，紛紛留言「超中肯」。（示意圖，圖中人物與當事者無關／取自pixabay）
▲原PO認為「成績中間的人，在社會上才最可憐」，而原因曝光後，全場超認同，紛紛留言「超中肯」。（示意圖，圖中人物與當事者無關／取自pixabay）

編輯中心/綜合報導

2022-05-04 09:11:55

在求學階段時，家長及老師都會要求學生們用功讀書，考試要考個好分數，不過成績好壞真能代表一切嗎？就有一名男網友認為「其實成績中間的人，在社會上才最可憐」，他也曝光原因，貼文一出，全場超認同，紛紛留言「真的超吃虧」、「超中肯」。

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該名男網友在社群平台《Dcard》上以「成績中間的人在社會上最可憐……」為題發文，表示現在出社會的新鮮人應該都會經歷國中基測PR值的時代，「不管是基測甚至學測，出社會才發現成績中等左右的人真的很可悲」。

原PO說，「成績頂的人」出社會後通常是醫生、律師、會計師和工程師這類高知識職業，而收入通常都不會太差，努力個三五年要破十萬其實不難；而「成績差的人」出社會通常會變成技師、業務，甚至有些變黑社會，「這些通常也不會太差，尤其因為這類的人比較懂得社交與經營人的關係，通常當業務都當的很不錯，現在又流行89文化，開個直播賣賣也很賺，甚至做個排氣管技師之類的年薪破百很不難」。

至於「成績中等的人」，很多都是在公司裡做文書、美工設計這類，爆肝高工時又低薪，也讓他不禁感嘆「比讀書比不過會唸書的，比業務技巧又比不過不會唸書的，只能淪為社會最可憐的社畜」。

▲原PO認為「成績中間的人，在社會上才最可憐」，而原因曝光後，全場超認同，紛紛留言「超中肯」。（示意圖／取自unsplash）
▲原PO認為「成績中間的人，在社會上才最可憐」，而原因曝光後，全場超認同，紛紛留言「超中肯」。（示意圖／取自unsplash）
貼文一出，網友全喊中肯，「成績中間個性平淡家境普通，真的最吃虧，什麼都不是最差，但要和別人競爭，也拿不出什麼東西」、「不能再同意更多」、「中肯....」、「真是中肯的發言」、「真的...小時候努力讀書、當好學生，勉強成績在中間偏上吧，我很討厭讀書但我好像也只會讀書，現在出社會真不知道這麼努力讀書幹嘛」、「同感啊！只能做普通的工作，或者拿奴性來換，生活工時來換取機會」。

其中，也有網友點出關鍵，「滿認同的，我覺得跟台灣教育滿有關係的，在台灣鼓勵『通才』的升學主義，國英自數社體美什麼都要會一點，而國外比較偏向『專才』，鼓勵學生探索自己的興趣，這就導致了台灣學生，求學階段一切的努力都只是為了考上好學校。總之呢，覺得不上不下的人真的滿可憐的... 求學時代只會讀書，但當讀書讀的也只是半吊子的時候，出社會後就會突然發現自己不知道要什麼」。

但也有人認為，「經過這波疫情，我覺得醫生超可憐被當奴工耶...」、「我PR99還不是逃到美國…台灣當勞工就是給人糟蹋」、「看不清自己的位置和能力，又喜歡遵守自己是輸家的遊戲規則，不敢反抗或是跳脫既有框架，當奴隸不是很正常嗎」、「成績不到頂好，就要早點替自己打算找出路啊，大學隨便讀一讀，做份人人能取代的工作，才來X腰，是要怪誰」、「我覺得科系比較重要」。（編輯：郭佩蓉）

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