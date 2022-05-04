不只醫生！啥職業「30歲年薪破百萬」？知情人秒答：不難
不少台灣人認為醫牙電資為現今職涯發展最有前景的職業，對此就有網友好奇問「除了當醫生、科技業，做什麼可在30歲領百萬年薪？」並透露自己是讀商科，將近30歲才剛月薪破4萬，對比年薪破百萬的朋友感到非常灰心，貼文曝光後立即引起熱烈討論。
該名網友昨（3）日在Dcard中貼文，他以「除了當醫生、科技業，做什麼可在30歲領百萬年薪？」為題，表示他從小認識的朋友升高中時考不好，之後一路念高職、科大，還被爸媽唸不認真才會這樣，沒想到大學一畢業就找到42K的工作，年薪保障14個月，還有績效獎金，之後辭職念研究所，畢業後受指導教授推薦入職某間電子大廠，薪水立即大跳躍，薪水加上獎金等已經突破甜心百萬。反觀原PO一路念明星高中再到頂大商管，目前快30歲了，薪水卻才剛跨過40K，年終還固定2個月，讓他無奈嘆：「從小到大補習、讀名校，出社會後卻慘輸，真的很好奇，讀商科做什麼可以年薪破百萬？」
貼文曝光後，網友紛紛留言，「商⋯很多，我在銀行的辦公室同事一半破百」、「大家一點的金融業內勤也有吧～銀行保險證券」、「銀行早點考進去30可以破百」、「會計、保險、金融破百都不難吧」、「走證券分析師」。
也有網友建議走別的產業，「商管畢業可以選擇外派，跑船年薪百萬不是夢」、「你商管也可以去科技業啊，我就是這樣」、「國營職員，23進去30差不多，摸到百萬邊或是差一點」、「土木營造、考個技師就有了」、「不一定要科技業，傳產都能百萬了」、「航運業，待兩年就破百萬了」。（編輯：賴禹妡）