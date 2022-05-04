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吃刨冰竟付665元？網看「配料」嚇傻　意外釣出本尊回應

▲一名網友日前接到一張665元的刨冰訂單，網友一看訂單明細全傻眼了！（示意圖，非當事人／取自unsplash）
▲一名網友日前接到一張665元的刨冰訂單，網友一看訂單明細全傻眼了！（示意圖，非當事人／取自unsplash）

編輯中心/綜合報導

2022-05-04 10:19:58

天氣漸漸變熱，即將邁入夏日炎炎的季節，在這時來一碗清涼的刨冰，總是能讓人暑意全消。一名網友就突發奇想點了一碗665元的刨冰外送，網友一看「加料」 品項全嚇傻，因為總共加了29種配料！

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這名網友在臉書社團《爆廢公社公開版》分享一張外送訂單，落落長的單子上顯示客人點了一碗「招牌八寶刨冰」 ，不過底下卻有一長串的各種配料，依序是紅豆、綠豆、豌豆、薏仁、雙圓、湯圓、巧克力脆片、仙草、冰淇淋、巧克力醬、手工布丁、芋頭、脆花生、焦糖布丁、蜜鳳梨、新鮮百香果醬、鮮奶酪、小份煉乳、草莓果醬、中份煉乳、芋泥球、西瓜、香蕉、綜合水果、人氣加點巧克力碎片、人氣加點焦糖布丁、巧克力醬、新鮮百香果醬、草莓果醬，總計29項的配料一共花費665元，讓原PO看了非常傻眼！

▲原PO分享的刨冰外送訂單上寫滿一長串的配料，總計有29項！（圖／翻攝自《爆廢公社公開版》）
▲原PO分享的刨冰外送訂單上寫滿一長串的配料，總計有29項！（圖／翻攝自《爆廢公社公開版》）
照片一曝光，立刻吸引許多網友留言：「好嗨」、「這個程度會吃死我」、「花轟了」、「羨慕財富自由」、「裝塑膠袋全部和在一起搖均勻」、「選擇恐懼症覺得舒服」、「吃得完嗎」、「花錢買餿水」、「多給2個碗來裝也要賣給你」、「拿家裡最大的臉盆來裝484啦！」、「有錢就是任性，小朋友才做選擇，我全都要」。

沒想到這個貼文意外釣出訂單客戶出面回應，她表示「事情是這樣的，同事每天都要我叫剉冰來吃，忽然心血來潮我跟他說有一碗600多塊的冰要不要吃吃看，他說好啊你叫，所以我就下單了。」由於份量太多，店家分成7、8個碗才裝完，她也坦言其實這有好幾位同事一起分食，「味道真的美味，至於顏色我想每天上廁所都會看到」事後也笑說同事們吃過之後全被嚇到，「再點可能會被同事打」。（編輯：陳珮瑜）

▲PO文意外釣出訂單顧客本人的回應，表示是由好幾位同事一起分食。（圖／翻攝自《爆廢公社公開版》）
▲PO文意外釣出訂單顧客本人的回應，表示是由好幾位同事一起分食。（圖／翻攝自《爆廢公社公開版》）
▲665元的招牌八寶刨冰加料，需要好幾個紙碗才能裝滿。（圖／翻攝自《爆廢公社公開版》）
▲665元的招牌八寶刨冰加料，需要好幾個紙碗才能裝滿。（圖／翻攝自《爆廢公社公開版》）

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