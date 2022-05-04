金木入白羊「3星座」五月旺翻！財運一飛沖天　薪水狂漲

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好運指數三顆星：雙子、天蠍、水瓶
好運指數四顆星：射手、天秤、巨蟹
好運指數五顆星：白羊、金牛、雙魚
好運指數：兩顆星⭐️⭐️
獅子座
金、木來到獅子的「學習宮」，這對於學生、研究者、有考試面試、升遷考核者最是有利，你很容易就能考運爆棚、成功上岸；近期也很適合學習外語及其他專業技能。另外，你也很適合旅行，且是長途遠行，有機會遇貴人還有異國艷遇喔。
處女座
金、木進入處女的第八宮，象徵貴人贈財，身邊的領導同事、長輩親友、甚至愛人，都能提供給你極佳的賺錢與工作機會，讓你在得財的路上早早就贏在起跑點，很快財庫就能大有收穫，就連另一半也會特別的旺夫、旺妻喔。
摩羯座
金、木進入摩羯的「田宅宮」，近期你的家宅運特別興旺，家人相處和睦，且每個家庭成員的運勢都是相當不錯，你就是家裡最大的福星！另外，有想要買房置產、買新婚房的人，上半年結束前會是最好機會，請多多把握。
好運指數：三顆星⭐️⭐️⭐️
雙子座
金、木進入雙子的「福德宮」拱照，「福德宮」是木星的喜樂宮，代表木星的幸運能量將能得到最大發揮，你近期將能享有貴人好運降臨，無論在愛情、財運、事業上，都將有貴人前來幫忙。另外福德宮也有「希望」的含義，金、木雙星落入福德宮，有愛情與夢想，心想事成之意喔！
天蠍座
金、木進入天蠍的「健康宮」守護，健康上可不必太過擔憂，只要別熬夜，作息正常，平平安安一整年不是問題。可以報名健身房訓練，遇到心儀對象的機率非常大喔。另外，你的工作運也非常不錯，很容易就能得到領導、同事的幫助，手上的項目能順利推動喔。
水瓶座
金、木進入水瓶的「兄弟宮」，上半年結束前，身邊的兄弟姐妹就是你的最佳貴人，你很容易從他們身上獲得好的啓發與幸運！沒有兄弟姐妹的人，你的左右鄰居、或是坐你附近的同事就是你的貴人喔。學習運也非常不錯，有考慮學些專業技能、語言的你，請多把握。另外木星落入此宮，你將有出外遇貴人的好運，有空時請多往外走走吧！
好運指數：四顆星⭐️⭐️⭐️⭐️
射手座
金、木進入射手的"愛情宮"，無論單身、有伴的你，能享有浪漫美妙的戀愛過程，特別是單身、或想要懷孕生子的人，最能夠得償所願。另外木星落在此宮也象徵「偏財」好運，特別是投資方面，因此若對投資理財有興趣的人，今年上半年結束前可以挑戰看看，因為財神就站在你這邊。
天秤座
金、木進入天秤的「婚姻宮」，你的愛情運終於是苦盡甘來了，在今年想要結婚、想要感情定下來者，都非常有機會，特別是到了適婚年齡的秤子，很快就能迅速熱戀、閃婚，有伴者也會在今年步入結婚禮堂，今年就是你的最佳婚嫁之年！
巨蟹座
金、木進入巨蟹的"事業宮"停留，你很適合穩扎穩打的賺錢模式。工作及財運上，只要正向經營，幾乎都能順風順水，而且還會遇到貴人相助，升官加薪、喜獲大案子、大客戶等都能如願，今年上半年結束前，你在事業、正財上，可以說是完全不必擔憂了。
好運指數：五顆星⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
白羊座
金、木進入白羊的"命宮"，上半年結束前，你完全是眾人眼中的幸運兒。你的整體運明顯變好，無論財運、事業、健康、愛情、甚至人際關係都有貴人相助；而對工作最在乎的你，特別事業更是揚眉吐氣，讓一直為工作擔憂的你，總算能夠放下心。
金牛座
金、木進入金牛的「玄秘宮」照拂，你會明顯的感覺身邊的小人不見了，做起事來順暢無比，再也不會覺得沒有發揮的空間。最明顯的是你手邊有不少工作機會，除了本身的工作有升遷的機會外，也有其他公司欣賞你的才能，想要挖角你，如果有更好的機會，不妨試試看，別讓機會溜走。
雙魚座
金、木進入雙魚的「財帛宮」，你的財運終於一飛沖天、得到翻身！之前拮據的窘境退去，欠下的款項一一還清，讓你的錢財越積越多；加上木星加持，讓原本就愛賺錢的你，上半年結束前更是如有神助，不只事業順利、薪水上漲，獎金更是連連發放，過去那種為錢財擔憂的惡夢終於不再重演了。你就是財神爺的新寵兒！（編輯：郭佩蓉）
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