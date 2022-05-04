想吃沙西米！媽端出「類生魚片」 全場讚：分子料理大師
台灣人愛吃生魚片，無論是平價的迴轉壽司店，或是高價位的吃到飽Buffet，一定都有這類料理，也常常是民眾必吃的品項之一。就有一名女網友日前想吃生魚片，沒想到網友們看到媽媽端出那一盤時全都狂讚不已！
這名女網友在臉書社團《爆笑公社2》分享一組照片，並寫下：「我跟媽說我想吃生魚片」，只見照片中流理檯上放著一盤「生魚片」，一旁還有醬油以及芥末沾醬，一名女子正夾起盤子裡的其中一塊準備大快朵頤，而另一張照片則是「生魚片」的近照，紅通通的「肉塊」上幾乎沒有太多的油花，另外還鋪上白蘿蔔絲與葉子裝飾，讓「生魚片」看起來更加可口美味。
照片一曝光，許多網友看了都忍不住笑翻，原來這個「類生魚片」竟是用西瓜做的：「油花分佈的不錯」、「媽媽是真正的分子料理大師」、「是類生魚片」、「天才媽媽，100分」、「沒事沾沾哇沙米，感覺有了就對了」、「這批生魚片有點脆哦」、「這是西瓜切片…(少唬我了 )，西瓜沾芥末…沒試過」、「口感一定很有感覺」、「儀式感對了…就什麼都對了」、「跟你說這是生魚片，它就是生魚片，媽媽不會騙你，趕快吃！」、「這生魚片有瓜味」。
另外有網友表示：「鮭魚的可以考慮用木瓜」、「其實水果沾山葵還真的好吃，蘋果，雪梨，西瓜都可以，超搭的，我家綠竹筍不是沾沙拉，都沾醬油喔！朋友們可以試試」、「可以用酪梨搗成泥」、「閉上眼睛發揮想像力，哇沙米跟紅蘿蔔也蠻搭的…」、「我老婆都是用蘆薈切片，沾上很多芥末吃…像極了吃生魚片，但是皮要削掉多一點，不然會有點苦」。（編輯：陳珮瑜）