小學國語課本曝光！「這段話」至今仍流傳 眾：還有書套
大家還記得小學時期的課本嗎？對於五、六年級生來說，小學念的課本都是國立編譯館主編的，因此大家讀的都是同一版本的書籍。一名網友日前分享一本國民小學的國語課本，立刻引起網友共鳴。
一名網友在臉書社團《爆廢公社公開版》貼出一張照片，圖片中是一本封面斑駁的國小國語課本第六冊，當時的課本均是由國立編譯館出版的，無論封面版型、畫風幾乎如出一轍，都有規定的版本，因此讓原PO寫下：「五、六年級有沒有讓大家很懷念的一本書」。
照片一曝光立刻引起網友們共鳴，不少人紛紛留言：「好懷念啊~」、「我只記得一章課文：天這麼黑，風這麼大，爸爸捕魚去，為什麼還不回家，聽狂風怒號，真叫我害怕」、「哥哥的書包裡，有書也有筆」、「厲害了！封面還保存這嚜好」、「好懷念，裡面還有注音」、「+1六年二班」、「這課本圖畫不合格 當年學生妹裙擺要在膝蓋那裡，不要問我為什麼知道」、「懷念的課本……國立編譯館」、「還是以前編譯館一個版本就好，現在的小孩有3種不同版本」、「我到現在都還記得新生一年級的第一課：ㄌㄠˇ ㄕ ㄏㄠˇ，ㄒㄧㄠˇ ㄆㄥˊ ㄧㄡˇ ㄏㄠˇ，然後旁邊就有ㄠ這個注音要我們在下面學筆劃」、「數學題目裡永遠都有小明」。
另外還有網友提到：「沒有哈比書套」、「哈比書套呢」、「沒有用哈比書套啦」。（編輯：陳珮瑜）