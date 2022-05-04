炎熱夏季來了！專家曝「14開運日」　做這事能連旺3個月

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2．旺運補氣：時常覺得自己運氣不好，總是差臨門一腳，可以連續三個月在農曆初四整理頭髮，補運旺氣。
3．增旺偏財運：從事八大等娛樂行業、想斜槓人生、有投資規劃想增加副收入的人，可在每月初五連續三個月整理頭髮。
4．增旺健康運：有長期無明病痛、煩惱，除了尋求醫生及專家，可以在農曆每月初八連續整理頭髮三個月，有很大的機會遇貴人醫生，對症下藥。記得重點在找到貴人醫生，而不是剪了頭髮就可治百病。
5．萬年單身體質求桃花：人緣不佳、被罷凌、有人際關係障礙者，想尋求正緣、貴人好桃花，可連續三個月在農曆初九整理頭髮。
6．提升好心情：時常心情抑鬱，可連續三個月在農曆初十整理頭髮，除了多增加正能量，也可轉變自身好磁場，天天開心！
7．增加智慧：若時常覺得自己看走眼，常鑽牛角尖、執著看不開，想求功名文昌運者，可連續三個月在農曆十一日整理頭髮開智慧。
8．補充積極正能量：想在生活、學業、工作中增加自己奮發向上的積極度，可選擇在連續三個月在農曆十三日整理頭髮，讓自己更有活力朝氣！
9．招旺正財日：想增加賺錢能力、讓生意更好、業績更加蒸蒸日上，可連續三個月在農曆十四日整理頭髮，增加正財運。
10．增添福德：古語說「積善之家，必有餘慶」，想積德累積福報，可連續三個月在農曆十五日整理頭髮，淨化自己內外，多行善事，增長福慧。
11．精進修行：許多人都會發願，想改掉壞的習性，卻又常覺得在修行路上常有阻礙，影響動力，可連續三個月在農曆十九日整理頭髮，幫助你在修行路上更上一層樓。
12．發財招財日：類似每月農曆十四日的接旺正財日，可連續三個月在農曆二十三日整理頭髮，增加財運。
13．提升整體家運：若是覺得跟家人相處不和睦不協調，可連續三個月在農曆二十六日整理頭髮，讓自己增加轉念的能量，在家中找到與家人共處的方法，讓家庭的磁場更為和諧。
14．吉祥除穢日：感覺到自己霉運不斷，可多多利用每月農曆二十七日，連續三個月整理頭髮，去除穢氣轉運成功。（編輯：鍾怡婷）
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※【NOWnews 今日新聞】提醒，民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。