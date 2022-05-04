月薪30K以上閒到發慌！她曝科技業「超爽職缺」 眾羨炸
科技業在台灣雖然被視為高薪的標竿，但同時也帶給人們辛勞、生活品質不好的印象，不過近日有網友則分享，自己擔任科技業的某「行政職」，雖然薪資不像工程師那樣高，但穩定調薪的情況下，上班期間卻很常「閒到不知道要幹嘛」，貼文一出引發討論。
一名女網友在Dcard發文提及，自己的職務是科技業的「廠商窗口」，月薪落在3萬多，但並非底薪，會穩定調薪，但令她困擾的是，「上班時閒的時候真的很閒，一天必須處理的事務大概只有15分鐘，其他的時間真的不知道該幹嘛，且一週至少有3天這樣，頂多月底可能會忙個1、2天」。
原PO接著指出，如果當天工作真的遇到特別繁雜的事務，只要大概4小時左右能夠忙完，主管和同事甚至不會關注你，只要求當天完成即可，不過原PO認為，「雖然這份工作內容像是大家心目中的爽缺，但空閒時真的不知道要幹嘛」。
貼文一出，許多網友留言建議「我上班也這樣，可以看書、背單字之類的」、「我上班事情做完都會開始看國考的書，也有同事在職考上國考」、「看一下職涯發展吧，如果未來薪水會一直漲上去，就讀讀英文或是其他的外語，如果只會在三萬那邊飄，可以考慮一下要不要準備個國營或公職」、「看一下新聞、聽實況台，試著獲取更多資訊」。
不過也有許多網友表示羨慕「默默很想流淚，很想要你那個位子」、「拜託求引薦」、「如果你不待了，請通知我」、「貴公司還有相關職缺嗎？拜託通知我」、「跪求公司啊」。（編輯：張志浩）