女騎士躲太陽「緊貼水泥車」！駕駛無言：怕送走別人孝女
由於大車轉彎時有內輪差容易有視線死角，因此一般用路人都會與大車保持安全距離，以避免意外發生。不過有位機車女騎士卻「反其道而行」，緊貼大車竟只是為了躲太陽，讓大車司機無奈直呼「歸剛ㄟ！」引發網友討論。
有位水泥車司機在臉書社團「爆怨公社」發文，分享了一張後照鏡中拍下的照片，只見一位穿著綠色外套的機車女騎士，緊挨著水泥車的車旁陰影，似乎是想躲太陽，但也因此與水泥車貼緊緊，讓人不禁替她捏了把冷汗。
原PO表示，「歸剛ㄟ...常常都會有不怕死的跑來旁邊躲太陽...然後龍頭又對著輪胎，請問您是打算起步就往我輪胎撞下去嗎？每次的...我都必須要等到這些人先離開了我才敢起步，深怕一不注意就送走人家的慈母孝女」。
網友則紛紛在底下留言回覆說，「大車的悲哀，撞到又怪東怪西」、「遇到大車，就要遠離才是王道」、「昨天才看到一個擠縫縫的被輾下去，真的是很沒有危機意識」、「建議版主裝小蜜蜂～我開的工程車我自己有安裝，看到這種躲太陽的我都會麥克風開下去，大聲警告」、「當只要有人死的時候，人家都是慈母孝女。開車的難道就不是人家的好爸爸家庭支柱」、「觀念實在差到不行」。（編輯：倪浩軒）