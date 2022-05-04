奶奶貼心幫買外套！他驚見「超詭異愛迪達」怕爆：該穿嗎
許多阿長輩對後輩都相當有愛，不過一名網友卻分享，近日自己的奶奶買了一件外套給他，結果他仔細一看卻發現該外套Logo和知名品牌愛迪達（adidas）相當雷同，因此害怕穿出門會被側目，貼文意外引起熱議。
該網友在臉書社團「匿名公社」分享一張照片，只見圖中的外套上，有和愛迪達相當類似的Logo，原PO表示「奶奶很疼我，去市場買了一件愛迪達的外套給我，問我喜不喜歡？我看了一下說這件不錯，但拿到房間仔細看好像怪怪的」，原PO困擾「穿出去很丟臉，不穿奶奶會不高興，甚至怕奶奶說『早知道這樣我就不要買』，好奇大家的想法」。
貼文曝光後，網友紛紛留言「奶奶好可愛，對你很有愛耶」、「這個模仿的挺厲害」、「奶奶超讚！是我就會穿」、「就算奶奶的愛，但我可能還是不敢穿耶」、「你可以在家穿給奶奶看哈哈」。
不過，有更多網友表示，「一樣是衣服為啥不能穿？別被牌子綁架了」、「其實老人家不懂這麼多，只知道要把最好的給你」、「我一定穿！因為這份愛是無價之寶」、「知道是阿嬤的心意，我一定會穿，有人問，我就照實說」、「穿吧，這值得驕傲」、「有人問就說奶奶特別買的，別人羨慕都來不及了」。（編輯：張志浩）