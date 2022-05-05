快篩怪怪的！人妻拆開愣住「沒給棉花棒欸」　醫一看笑噴

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人妻則回應「對啊！我老公去買的」這讓柳雱邁醫師尷尬表示「這是驗孕盒吧......？」讓該名人妻也直接傻眼的說「也太丟臉了吧！真的要罵死老公！謝謝柳醫師.......真的很拍謝」而仔細觀看人妻傳給醫師的照片，確實有幾分相像，不過功能卻是大不同，推測該名人妻老公應該是心急因而買錯，柳醫師也笑說「我知道買不到快篩心情會很阿雜，但也不能太衝動啊，下手之前眼睛要睜大一點」。
貼文一出，吸引不少網友紛紛回應「這個驗出兩條線更刺激吧XD」、「這個兩條線比確診恐怖吧」、「我要笑瘋了，怎麼那麼逗趣」、「這個兩條線的話！我會恭喜他」、「趁這波衝明年的生育率」、「都是因為快篩太難買了啦XD」、「真的是太可愛了啦」、「價位跟包裝真的都差不多......真的沒看清楚會搞錯」。
而對於近日雖然實施快篩實名制，仍有許多民眾買不到，中央疫情指揮中心陳時中表示，家用快篩實名制自4月28日實施，每天配送出200萬劑、約40萬人份，約發出1600萬劑，再10天，差不多就共發出4千萬劑，平均每人持有1劑多，他相信屆時購買壓力就會比較舒緩，下一輪實名制大概會在5月15日前實施；陳時中也提到，由於本週遇到五一勞動節，物流受到影響，現在中華郵政也加入幫忙，本週過去後，物流就會回歸正常。（編輯：張嘉哲）
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