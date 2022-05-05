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快篩怪怪的！人妻拆開愣住「沒給棉花棒欸」　醫一看笑噴

▲近日本土疫情升溫，引爆快篩試劑搶買潮，雖然中央已執行快篩實名制政策，但由於藥局分配數量有限，不少人仍然一劑難求。（圖／記者許若茵攝）
▲近日本土疫情升溫，引爆快篩試劑搶買潮，雖然中央已執行快篩實名制政策，但由於藥局分配數量有限，不少人仍然一劑難求。（圖／記者許若茵攝）

編輯中心/綜合報導

2022-05-05 07:41:30

近日本土疫情升溫，引爆快篩試劑搶買潮，雖然中央已執行快篩實名制政策，但由於藥局分配數量有限，不少人仍然一劑難求。近日，小兒科醫師柳雱邁就分享一名人妻向自己詢問快篩試劑的問題，指出自己購買的快篩試劑有點怪怪的，裡面竟然沒給棉花棒，讓她非常困惑，不過真相曝光之後，也讓柳雱邁笑了出來，引發討論。

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只見醫師柳雱邁貼出的對話中，一名人妻語氣相當有禮貌的問「柳醫師，問你一個問題喔！我覺得我買到的試劑怪怪der，裡面沒有棉花棒ㄟ！」柳雱邁為了確定實物是哪一個廠牌的快篩，於是請人妻拍照傳過來，沒想到人妻傳來的照片讓柳雱邁大吃一驚「妳買的是這個？」

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▲一名人妻向醫師詢問快篩試劑問題，沒想到搞了個大烏龍。（圖/柳雱邁小兒科粉專）
人妻則回應「對啊！我老公去買的」這讓柳雱邁醫師尷尬表示「這是驗孕盒吧......？」讓該名人妻也直接傻眼的說「也太丟臉了吧！真的要罵死老公！謝謝柳醫師.......真的很拍謝」而仔細觀看人妻傳給醫師的照片，確實有幾分相像，不過功能卻是大不同，推測該名人妻老公應該是心急因而買錯，柳醫師也笑說「我知道買不到快篩心情會很阿雜，但也不能太衝動啊，下手之前眼睛要睜大一點」。

貼文一出，吸引不少網友紛紛回應「這個驗出兩條線更刺激吧XD」、「這個兩條線比確診恐怖吧」、「我要笑瘋了，怎麼那麼逗趣」、「這個兩條線的話！我會恭喜他」、「趁這波衝明年的生育率」、「都是因為快篩太難買了啦XD」、「真的是太可愛了啦」、「價位跟包裝真的都差不多......真的沒看清楚會搞錯」。

而對於近日雖然實施快篩實名制，仍有許多民眾買不到，中央疫情指揮中心陳時中表示，家用快篩實名制自4月28日實施，每天配送出200萬劑、約40萬人份，約發出1600萬劑，再10天，差不多就共發出4千萬劑，平均每人持有1劑多，他相信屆時購買壓力就會比較舒緩，下一輪實名制大概會在5月15日前實施；陳時中也提到，由於本週遇到五一勞動節，物流受到影響，現在中華郵政也加入幫忙，本週過去後，物流就會回歸正常。（編輯：張嘉哲）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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