廣告全是假的？內衣模特兒爆「暗黑真相」：女孩千萬別信

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貼文一出，掀起熱議，「本來就有懷疑了，逛內衣官網時覺得model內內也太滿了吧，看起來沒穿好，辛苦了，這樣塞感覺擠到爆」、「從來都不相信」、「早就懷疑了，內衣model的胸都爆炸大的」、「我38F，彈性好的無鋼圈是可以塞進C、D的…是有鋼圈的沒辦法而已」。
但也有人認為，「但這樣不會很醜嗎？側面不會擠成四個奶嗎？還是你是日系G拍歐美C，應該比較有機率擠得好看」、「那有沒有可能是，你的G真的是歡樂杯，實際上只有D左右」、「騙誰啊，我F、G之間的奶連小一點的F杯都擠不進去，你可以擠到C？大部分內衣都請假奶模特兒在穿好嗎」、「歡樂杯g奶吧」。
事實上，《NOWnews今日新聞》日前就曾報導「台女『平均罩杯』全場驚呆！整形醫曝真相：近年越整越大」一文，整形外科醫師黃昱豪就表示，其實「罩杯」並不是這麼科學的一個量詞，因為像是在日系、亞洲系的廠牌或是美系的廠牌購買內衣，其實罩杯的標準都不太一樣；因此若客人來詢問隆乳相關問題時，醫師雖然會詢問「希望上升到什麼罩杯」，但其實那只是為了讓醫師能判斷植入假體的c.c數。因此針對原PO所揭露的「G塞進C」，真相有可能如醫師所述「罩杯標準不太一樣」。（編輯：郭佩蓉）