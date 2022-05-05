COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

廣告全是假的？內衣模特兒爆「暗黑真相」：女孩千萬別信

▲一名自稱是內衣模特兒的女網友爆出「暗黑真相」，提醒「千萬不要每個東西都信」。（示意圖，圖中人物與當事者無關／取自pixabay）
▲一名自稱是內衣模特兒的女網友爆出「暗黑真相」，提醒「千萬不要每個東西都信」。（示意圖，圖中人物與當事者無關／取自pixabay）

編輯中心/綜合報導

2022-05-05 10:03:08

生活中隨處都可以看見廣告，無論是從電視、手機又或是公車捷運上，都充滿了各式各樣的廣告吸引民眾目光；不過廣告真的都能信嗎？就有一名自稱是內衣模特兒的女網友爆出「暗黑真相」，提醒「千萬不要每個東西都信」，貼文一出，掀起熱議。

我是廣告 請繼續往下閱讀
該名女網友在社群平台《Dcard》上以「內衣模特兒」為題發文，表示她本身罩杯是G，但在拍廣告時卻被要求穿C罩杯拍照，「我G奶被塞進去C罩杯做內衣廣告」，也讓她不禁在文末感嘆「只能跟各位女孩說不要每個東西都信」。

▲一名自稱是內衣模特兒的女網友爆出「暗黑真相」，提醒「千萬不要每個東西都信」。（示意圖，圖中人物與當事者無關／取自pixabay）
▲一名自稱是內衣模特兒的女網友爆出「暗黑真相」，提醒「千萬不要每個東西都信」。（示意圖，圖中人物與當事者無關／取自pixabay）
貼文一出，掀起熱議，「本來就有懷疑了，逛內衣官網時覺得model內內也太滿了吧，看起來沒穿好，辛苦了，這樣塞感覺擠到爆」、「從來都不相信」、「早就懷疑了，內衣model的胸都爆炸大的」、「我38F，彈性好的無鋼圈是可以塞進C、D的…是有鋼圈的沒辦法而已」。

但也有人認為，「但這樣不會很醜嗎？側面不會擠成四個奶嗎？還是你是日系G拍歐美C，應該比較有機率擠得好看」、「那有沒有可能是，你的G真的是歡樂杯，實際上只有D左右」、「騙誰啊，我F、G之間的奶連小一點的F杯都擠不進去，你可以擠到C？大部分內衣都請假奶模特兒在穿好嗎」、「歡樂杯g奶吧」。

事實上，《NOWnews今日新聞》日前就曾報導台女『平均罩杯』全場驚呆！整形醫曝真相：近年越整越大」一文，整形外科醫師黃昱豪就表示，其實「罩杯」並不是這麼科學的一個量詞，因為像是在日系、亞洲系的廠牌或是美系的廠牌購買內衣，其實罩杯的標準都不太一樣；因此若客人來詢問隆乳相關問題時，醫師雖然會詢問「希望上升到什麼罩杯」，但其實那只是為了讓醫師能判斷植入假體的c.c數。因此針對原PO所揭露的「G塞進C」，真相有可能如醫師所述「罩杯標準不太一樣」。（編輯：郭佩蓉）

台女「平均罩杯」全場驚呆！整形醫曝真相：近年越整越大

新竹人才知道！「低調零嘴」越嚼越香　全台僅剩一處有賣

新郎見「神級丈母娘」超震驚！跪拜忍不住笑意　全場羨炸

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

你贊成阿妹在台北小巨蛋飆唱《三天三夜》嗎？

贊成
不贊成
44.94%55.06%
2022-04-21-2022-04-28
哪對星球CP是你心中的最佳組合？

哪對星球CP是你心中的最佳組合？

繼續作答
即時
推薦閱讀