好市多「會員卡到期」媽喊不續了！原因眾秒懂：早就發現

我是廣告 請繼續往下閱讀
不少婆媽對於這一波多樣商品漲價潮感到悲傷，紛紛表示「今年好市多會員到期就不續約了，一直漲」、「官網說會收費是因為他們東西價格低，現在看來，CP值大不如從前啊」、「現在物價樣樣漲，感覺好市多東西漲幅真的超大....冷凍漢堡片漲了260.....真的有點嚇到」、「我也不想續了，考慮很久，覺得CP值越來越低」、「有些產品比較已經比外面貴了！默默準備不續約中」、「真的要慎重思考該不該續約了」、「早就發現這一波很多都漲了，今年到期就不續約了」。
不過，也有人力挺表示「以大多數產品來說還是有很多比外面便宜，只是如果再漲上去，好市多優勢就要沒了，希望好市多加油！」、「還是會繼續續約，除非真的漲到比外面貴很多」、「我家人多還是適合去好市多補東西，希望不要再漲太多，會繼續支持」、「還好吧，我覺得份量來說還是很划算啊，至少我家是會繼續逛好市多啦！」
而對於近日連續漲價情況，好市多也向《NOWnews》表示「柯克蘭鮮奶因進口成本及航運成本皆持續上升，而反映成本才調高售價！而且不單單只有自有品牌，其實賣場內包括統一、義美共有3款牛奶全都有調整價格」；至於沙拉部分，「因雞肉及蘿蔓生菜原物料成本皆上漲，而反映到售價，才會做出調漲決定」。（編輯：張嘉哲）