COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

好市多「會員卡到期」媽喊不續了！原因眾秒懂：早就發現

▲知名連鎖美式賣場「好市多」近年來話題不斷，因具有商品高CP值的特色，儘管主打消費會員制度，仍然廣受台灣人喜愛。（圖/記者楊智傑攝）
▲知名連鎖美式賣場「好市多」近年來話題不斷，因具有商品高CP值的特色，儘管主打消費會員制度，仍然廣受台灣人喜愛。（圖/記者楊智傑攝）

編輯中心/綜合報導

2022-05-05 10:04:11

知名連鎖美式賣場「好市多」近年來話題不斷，因具有商品高CP值的特色，儘管主打消費會員制度，仍然廣受台灣人喜愛。不過，近日在臉書社團好市多商品消費心得分享區中，顯得有些不平靜，出現不少「今年會員到期就不續約了」的聲浪，其原因就出在「近期好市多商品售價不斷漲價，讓不少人大感CP值降低」，引發廣大迴響。

我是廣告 請繼續往下閱讀
近日，在臉書社團「好市多商品經驗老實說」中，不少婆媽紛紛貼出多款商品的照片，透露包括好市多自有品牌柯克蘭鮮奶、凱薩沙拉陸續漲價之外，包括其它產品，例如羊肉爐、漢堡牛肉片等等都悄悄上漲，漲幅也不小，日前好市多也宣布衛生紙漲價，一串從335元上漲至365元，也在社團中引起不少討論。

▲
▲好市多凱薩沙拉漲價20元，近日在臉書社團掀起熱烈討論。（圖/好市多商品經驗老實說）
不少婆媽對於這一波多樣商品漲價潮感到悲傷，紛紛表示「今年好市多會員到期就不續約了，一直漲」、「官網說會收費是因為他們東西價格低，現在看來，CP值大不如從前啊」、「現在物價樣樣漲，感覺好市多東西漲幅真的超大....冷凍漢堡片漲了260.....真的有點嚇到」、「我也不想續了，考慮很久，覺得CP值越來越低」、「有些產品比較已經比外面貴了！默默準備不續約中」、「真的要慎重思考該不該續約了」、「早就發現這一波很多都漲了，今年到期就不續約了」。

不過，也有人力挺表示「以大多數產品來說還是有很多比外面便宜，只是如果再漲上去，好市多優勢就要沒了，希望好市多加油！」、「還是會繼續續約，除非真的漲到比外面貴很多」、「我家人多還是適合去好市多補東西，希望不要再漲太多，會繼續支持」、「還好吧，我覺得份量來說還是很划算啊，至少我家是會繼續逛好市多啦！」

▲
▲好市多最強柯克蘭牛奶近日漲價，從229元漲到269元，讓不少會員感到吃不消。（圖/好市多商品經驗老實說）
而對於近日連續漲價情況，好市多也向《NOWnews》表示「柯克蘭鮮奶因進口成本及航運成本皆持續上升，而反映成本才調高售價！而且不單單只有自有品牌，其實賣場內包括統一、義美共有3款牛奶全都有調整價格」；至於沙拉部分，「因雞肉及蘿蔓生菜原物料成本皆上漲，而反映到售價，才會做出調漲決定」。（編輯：張嘉哲）

好市多汽水機藏「潛規則」！阿伯7秒破解賺翻　會員認了

好市多肥皂「越洗越大塊」！她見60天變化驚呆　網急勸丟

好市多帳單「暗藏冤枉錢」吃虧了！會員抱頭哭：後果嚴重

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

你贊成阿妹在台北小巨蛋飆唱《三天三夜》嗎？

贊成
不贊成
44.94%55.06%
2022-04-21-2022-04-28
哪對星球CP是你心中的最佳組合？

哪對星球CP是你心中的最佳組合？

繼續作答
即時
推薦閱讀