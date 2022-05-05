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7-11「內行買法」爽到！結帳省一堆錢　眾狂讚：吃好幾年

▲7-11經常推出多種服務以及功能，加上24小時營業特性，成為民眾日常生活中不可或缺的店家之一。（圖／記者黃韻文攝）
▲7-11經常推出多種服務以及功能，加上24小時營業特性，成為民眾日常生活中不可或缺的店家之一。（圖／記者黃韻文攝）

編輯中心/綜合報導

2022-05-05 10:59:05

台灣超商密度相當高，由於營業時間通常為24小時，加上販售熱食、咖啡、生活用品等一應俱全，成為現今民眾不可或缺的重要商家。近日，就有網友分享自己去逛7-11時，意外發現小7專屬的「超值組合餐」服務消失，讓她相當崩潰，沒想到貼文意外釣出不少「超商組合餐同好」，直呼這樣的買法非常划算，引發討論。

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原PO在「Dcard」貼文指出「7-11是已經取消 45/55/65 的超值組合了嗎QQ？希望只是暫時的.....剛剛去看架上已經沒有優惠的咖啡組合可以當早餐了，也沒有御飯糰配優格當晚餐哭哭」只見貼出的照片，原本7-11都會有標籤表示該區為「超值組合」飲品搭配區，且在搭配相對應食物上也會有貼紙標示，但架上卻沒有飲品標籤區，任何食物上也沒有貼上貼紙標示，讓原PO超崩潰。

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▲7-11超值組合專區一直以來深受民眾熱烈喜愛。（圖/記者黃韻文攝）
貼文一出，就釣出店員解釋「勞動節有兩件79折三件75折的活動，所以暫時會沒有組合餐啦！我自己也快瘋了畢竟自己每天上班都有客人這樣問」、「那是因為勞動節活動關係，已經換回來了啦」、「就5天的勞動節活動而已，過了就回來了」、「7-11組合餐都是一個期間過完休息一個禮拜之類的又再有」。

除此之外，也有不少人對於7-11「超值組合價」評論「嗚嗚！這真的超棒的，東西便宜很多」、「每天都會買+1，吃好幾年了」、「太好了原來只是暫時的，害我失落好久」、「7-11組合餐配拿鐵讚」、「7-11的組合餐從小吃到大，真的是便宜超多的」、「熱壓吐司超好吃，配大杯拿鐵只要75，很推薦」、「以前的是39、49更讚」。

事實上，7-11推出這種「超值組合餐」已經非常多年，早期以39元、49元、59元的組合，現今則是45元、55元、65元的組合，如果以現行活動購買，購買石安牧場蛋沙拉三明治39元，搭配中杯拿鐵來看，一共需要花費55元，而原本售價為三明治39元+中杯拿鐵45元等於84元，利用超值組合中間直接省去29元；也等同於扣除買三明治的39元，僅花16元就能喝到中杯拿鐵，實屬相當划算，也難怪讓不少小資族如此鍾愛「超值組合區」，才因活動消失一下就感到渾身不對勁。（編輯：張嘉哲）

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