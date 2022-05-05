7-11「內行買法」爽到！結帳省一堆錢　眾狂讚：吃好幾年

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貼文一出，就釣出店員解釋「勞動節有兩件79折三件75折的活動，所以暫時會沒有組合餐啦！我自己也快瘋了畢竟自己每天上班都有客人這樣問」、「那是因為勞動節活動關係，已經換回來了啦」、「就5天的勞動節活動而已，過了就回來了」、「7-11組合餐都是一個期間過完休息一個禮拜之類的又再有」。
除此之外，也有不少人對於7-11「超值組合價」評論「嗚嗚！這真的超棒的，東西便宜很多」、「每天都會買+1，吃好幾年了」、「太好了原來只是暫時的，害我失落好久」、「7-11組合餐配拿鐵讚」、「7-11的組合餐從小吃到大，真的是便宜超多的」、「熱壓吐司超好吃，配大杯拿鐵只要75，很推薦」、「以前的是39、49更讚」。
事實上，7-11推出這種「超值組合餐」已經非常多年，早期以39元、49元、59元的組合，現今則是45元、55元、65元的組合，如果以現行活動購買，購買石安牧場蛋沙拉三明治39元，搭配中杯拿鐵來看，一共需要花費55元，而原本售價為三明治39元+中杯拿鐵45元等於84元，利用超值組合中間直接省去29元；也等同於扣除買三明治的39元，僅花16元就能喝到中杯拿鐵，實屬相當划算，也難怪讓不少小資族如此鍾愛「超值組合區」，才因活動消失一下就感到渾身不對勁。（編輯：張嘉哲）