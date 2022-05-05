確診破千　高雄開設小兒快篩陽性特診

高雄今（5）日確診突破千位數，來到1127，高雄市長陳其邁說，北部地區確診成長快，高雄確診數量持續緩步上升，採檢陽性率維持在3、4%左右，緩步上升確保醫療量能，至於小兒快篩陽性，在高雄可到9大醫院的小兒快篩陽性門診，或是到社區四大採檢站特診，由兒科醫師看診，評估給藥或是住院，請民眾放心。
高雄市衛生局簡任技正潘炤穎指出，中央流行疫情指揮中心宣布高雄新日新增1136例確診，經轉銜（含境外移觸及系統重複通報）9例，確切確診數量為1127，其中，居隔期間陰轉陽126例、外縣市旅遊史55例、特定娛樂場所10例、密切接觸者929例、疫調中7例，同住親友、職場校園仍為感染大宗。
高雄縣醫師公會王宏育理事長表示，高雄確診數量仍不多，仍須要大家配合才能通過難關，香港會這麼嚴重就是民眾一有症狀就往大醫院跑，造成醫療崩潰，防疫要成功，可以先找基層家庭醫師，不要都到急診擠；而高雄市醫師公會朱光興理事長也說，請市民放心，有症狀就近找基層診所處理，基層診所也會擔起照顧責任。
高雄醫師公會榮譽理事長賴聰宏醫師則說，小朋友快篩陽性且有症狀，可到9大醫院的小兒快篩陽性門診，或是到社區四大採檢站特診，由兒科醫師看診、採檢，評估是否住院、給藥，若快篩陽且無症狀則可到21家社區採檢站進行採檢；臺灣兒科醫學會常務理事王玲則說，小朋友若出現呼吸道症狀，應先到基層診所進行看診，評估是否快篩及住院。
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