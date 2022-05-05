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桃園＋4872！2工廠群聚感染56人確診採分區就地居隔

▲桃園今日2工廠共新增56名員工確診，鄭文燦表示，確診移工需採分區就地居隔，公司人員也需要分流辦公。（圖／桃園市政府提供）
▲桃園今日2工廠共新增56名員工確診，鄭文燦表示，確診移工需採分區就地居隔，公司人員也需要分流辦公。（圖／桃園市政府提供）

記者李春台/桃園報導

2022-05-05 15:52:15

桃園市今（5）日新增4872例本土個案，市長鄭文燦下午說明疫情表示，台灣表面黏著科技公司新增33例，觀音生態科技有群聚感染，新增23位員工確診。鄭文燦表示，確診移工需採分區就地居隔，公司人員也需要分流辦公。

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特殊個案部份，鄭文燦表示，台灣表面黏著科技公司全廠1391員工（含165位移工），累計33人確診，包括本國籍員工25人、外籍移工8人；另外，觀音生態科技95位員工，經PCR採檢，有23人陽性確診。目前這2家科技公司要做健康監測，公司也要備有快篩試劑使用，員工入場需早、中、晚量體溫，採分流用餐、定時環境清消、人員分流辦公，也要避免群聚活動；因為移工無法移到防疫旅館或醫院，因此確診移工需分區就地居隔，  把健康者跟確診移工分開。


有民眾爆料指華通、欣興及仁寶3家電子公司移工無論確診與否，不但同住且同用衛浴，沒有任何分流，才會爆發群聚感染，甚至華通快篩陽性移工還能上班在廠區趴趴走。對此，鄭文燦表示，有關居隔3＋4居隔範圍的確定，是由該公司按照九宮格方式進行疫調，也必須考慮工作場所密集度，如果有必要居隔就要居隔，若沒有居隔員工也需要做快篩，移工部份需就地在宿舍居隔，健康者與確診者要分流，分不同房居住，使用空間也必須分開，市府衛生局及勞工局會再去上述3家公司聯合稽查輔導。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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