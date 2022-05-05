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母親節大餐吃啥？專家列「12食物」含鐵高　有益女性健康

▲母親節大餐，可挑選含有鐵質的食物。（示意圖／取自unsplash）
▲母親節大餐，可挑選含有鐵質的食物。（示意圖／取自unsplash）

編輯中心/綜合報導

2022-05-05 16:40:58

本周（8）日將迎來母親節，還沒想好該請媽媽吃什麼大餐嗎？美女營養師余朱青推薦，「12種食物」含鐵量高，對女性的健康有相當大的益處，可以根據專家建議做挑選，與媽媽一起度過健康又溫馨的佳節！

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▲余朱青營養師分享，12種富含豐富鐵質的天然食物。（圖／取自《余朱青 營養師》FB）
▲余朱青營養師分享，12種富含豐富鐵質的天然食物。（圖／取自《余朱青 營養師》FB）
余朱青營養師於臉書PO文分享，根據統計，成年女性缺鐵率是16.9％，所以幾乎是每6個女生就有1人缺鐵，而含鐵質食物主要分成2種，動物性含鐵食物、植物性含鐵食物 ，可以推薦媽媽及身邊的女性朋友多吃以下幾種富含鐵質的天然食材，如：紅毛苔、紫菜、髮菜、豬血、黑芝麻、鴨血、柴魚片、牛肉、羊肉、金針花、菠菜、紅莧菜等。

但要注意的是，鐵的食物要吃對才能吸收，茶、咖啡中的單寧酸會阻礙鐵的吸收率，茶咖啡應間隔1小時後再喝。鐵質高的食物也不要攝取過量，否則恐有腸胃不適的狀況。

余朱青也分享，在西方世界，是用康乃馨作為母親節的象徵；在東方則是用「金針花」，做為代表母親的花。詩詞中「誰言寸草心，報得三春暉」中的草就是萱草，又稱忘憂草，也就是我們現在所稱的金針花，而花語是隱藏的愛、忘憂療愁，是不是很像母親對孩子無微不至的愛呢？

金針花不止有美麗的花語，它本身的營養價值也很高，金針花的營養豐富，含有維生素A、B群、C，β-胡蘿蔔素，以及鈣、鐵等礦物質，是不錯的補鐵食材之一。每100公克的新鮮金針花，鐵質含量有0.6 毫克；而乾燥金針的鐵質含量更高，每100公克有7.6毫克，將近是蔬菜之王菠菜的3倍。

不過要注意的是，新鮮金針花因含有「秋水仙鹼」，進入人體可能引發腹痛、嘔吐、腹瀉等腸胃不適症狀；所以食用新鮮金針花之前，先用水浸泡１小時以上，最後用沸水燙熟煮透，使金針花內的秋水仙鹼在烹煮和處理過程中受到破壞，這樣就能去除其中的毒素，避免食物中毒。（編輯：鍾怡婷）

【本文獲臉書粉絲團《余朱青 營養師》授權，版權所有，非經授權不許轉載】

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