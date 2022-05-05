母親節大餐吃啥？專家列「12食物」含鐵高　有益女性健康

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但要注意的是，鐵的食物要吃對才能吸收，茶、咖啡中的單寧酸會阻礙鐵的吸收率，茶咖啡應間隔1小時後再喝。鐵質高的食物也不要攝取過量，否則恐有腸胃不適的狀況。
余朱青也分享，在西方世界，是用康乃馨作為母親節的象徵；在東方則是用「金針花」，做為代表母親的花。詩詞中「誰言寸草心，報得三春暉」中的草就是萱草，又稱忘憂草，也就是我們現在所稱的金針花，而花語是隱藏的愛、忘憂療愁，是不是很像母親對孩子無微不至的愛呢？
金針花不止有美麗的花語，它本身的營養價值也很高，金針花的營養豐富，含有維生素A、B群、C，β-胡蘿蔔素，以及鈣、鐵等礦物質，是不錯的補鐵食材之一。每100公克的新鮮金針花，鐵質含量有0.6 毫克；而乾燥金針的鐵質含量更高，每100公克有7.6毫克，將近是蔬菜之王菠菜的3倍。
不過要注意的是，新鮮金針花因含有「秋水仙鹼」，進入人體可能引發腹痛、嘔吐、腹瀉等腸胃不適症狀；所以食用新鮮金針花之前，先用水浸泡１小時以上，最後用沸水燙熟煮透，使金針花內的秋水仙鹼在烹煮和處理過程中受到破壞，這樣就能去除其中的毒素，避免食物中毒。（編輯：鍾怡婷）
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