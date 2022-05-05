疫情影響！母親節湧退訂潮　餐飲業者自主加嚴盼顧客安心

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乾杯集團表示，受疫情影響，母親節整體訂位減少2至3成，許多消費者改以外帶、外送或透過電商採購生鮮食品在家享用餐點，近一周的外賣比例相較於上周約提升3成，生鮮電商「乾杯超市」業績相較上月已成長6成，皆有持續增長的趨勢，預計靠近母親節會有一波訂購潮，外賣業績相較往年會有翻倍成長。而目前內用仍需測量體溫，發燒者恕不接受內用。
而雲朗觀光集團針對飯店餐飲內用與住房仍採取泰華施（Diversey）的國際清潔消毒認證標準作業程序，將餐廳內用桌距拉開至2.5公尺，更落實了每餐期都進行清潔與消毒的程序，近期更以餐廳內用、入住客房餐飲與外帶料理的三軌並行餐飲服務。
以旗下君品酒店為例，目前餐廳內用的訂位約有2成已轉為外帶料理，轉單多為4到5人享用的分享餐，特別是母親節的五六日，業績已破百萬，透過雲朗選物，預計外帶餐飲在5月底前能帶動2成以上的成長。
台灣麥當勞則說明，目前維持開放餐廳內用的服務，不過也持續嚴格要求各餐廳，落實定期清潔與消毒相關作業，包括數位自助點餐機、餐盤、門把、扶手、桌椅等，員工則全面配戴口罩，每小時至少洗手一次，並自主量測及記錄體溫。`
不過，由於現在並未強制顧客入內需測量體溫，對於確診者、有症狀個案難以防範，麥當勞表示，目前仍要求顧客入內、購餐、取餐、離開座位都需要佩戴口罩，另外也軟性呼籲大眾，如果有相關症狀盡量不要在外行動，如果有相關確診足跡，各個餐廳會利用大夜或閉店期間清消。
怡客咖啡總經理劉人豪則說，現在要與疫情和平共處，因為目前沒辦法強制消費者，那麼就在員工內控上下功夫，以保護員工健康為首，「我們每間門市都備有快篩，如果上班的時候不舒服，就會請同仁使用或回家休息，同時維持定期消毒、確保口罩戴好戴滿」，不過目前仍維持有發燒症狀者不開放內用，而若有確診者相關足跡或是員工確診，則會利用閉店期間進行清消。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。