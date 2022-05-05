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疫情影響！母親節湧退訂潮　餐飲業者自主加嚴盼顧客安心

▲知名連鎖咖啡品牌怡客咖啡總經理劉人豪則表示，由於對消費者的管制較為寬鬆，為了保護員工也在各店備有快篩，如何和疫情共處成為新挑戰。（圖／業者提供）
▲知名連鎖咖啡品牌怡客咖啡總經理劉人豪則表示，由於對消費者的管制較為寬鬆，為了保護員工也在各店備有快篩，如何和疫情共處成為新挑戰。（圖／業者提供）

記者黃仁杰／台北報導

2022-05-05 17:17:462022-05-05 17:18:26

本土疫情持續升溫，今（5）日確診人數更突破3萬人，續創新高，不過餐飲內用現況下幾乎全面鬆綁，取消實聯制、不強制測量體溫也不需要隔板，恰逢周末母親節檔期，原本是餐飲業者的大檔期，不過不少人因顧慮疫情，還是引發一波退訂潮，雲朗集團接受《NOWnews今日新聞》採訪指出，旗下餐飲品牌仍將內用桌距拉寬，並持續進行每日清消與員工健康管理，希望顧客能安心用餐，而知名連鎖咖啡品牌怡客咖啡總經理劉人豪則表示，由於對消費者的管制較為寬鬆，為了保護員工也在各店備有快篩，如何和疫情共處成為新挑戰。

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本土疫情再次爆發並迅速延燒，不過由於此波疫情多屬輕症、無症狀者，中央並未針對餐飲內用加嚴防疫作為，更取消簡訊實聯制、強制測量體溫等政策，無論是確診者、密切接觸者，或甚至是有發燒症狀的消費者，只要店家允許就可以內用，但儘管如此，確診案例飆升讓人難以忽視，本周末適逢母親節檔期仍出現退訂潮，不少業者仍持續較為嚴格的內用措施，希望顧客願意上門用餐。

乾杯集團表示，受疫情影響，母親節整體訂位減少2至3成，許多消費者改以外帶、外送或透過電商採購生鮮食品在家享用餐點，近一周的外賣比例相較於上周約提升3成，生鮮電商「乾杯超市」業績相較上月已成長6成，皆有持續增長的趨勢，預計靠近母親節會有一波訂購潮，外賣業績相較往年會有翻倍成長。而目前內用仍需測量體溫，發燒者恕不接受內用。

而雲朗觀光集團針對飯店餐飲內用與住房仍採取泰華施（Diversey）的國際清潔消毒認證標準作業程序，將餐廳內用桌距拉開至2.5公尺，更落實了每餐期都進行清潔與消毒的程序，近期更以餐廳內用、入住客房餐飲與外帶料理的三軌並行餐飲服務。

以旗下君品酒店為例，目前餐廳內用的訂位約有2成已轉為外帶料理，轉單多為4到5人享用的分享餐，特別是母親節的五六日，業績已破百萬，透過雲朗選物，預計外帶餐飲在5月底前能帶動2成以上的成長。

台灣麥當勞則說明，目前維持開放餐廳內用的服務，不過也持續嚴格要求各餐廳，落實定期清潔與消毒相關作業，包括數位自助點餐機、餐盤、門把、扶手、桌椅等，員工則全面配戴口罩，每小時至少洗手一次，並自主量測及記錄體溫。`

不過，由於現在並未強制顧客入內需測量體溫，對於確診者、有症狀個案難以防範，麥當勞表示，目前仍要求顧客入內、購餐、取餐、離開座位都需要佩戴口罩，另外也軟性呼籲大眾，如果有相關症狀盡量不要在外行動，如果有相關確診足跡，各個餐廳會利用大夜或閉店期間清消。

怡客咖啡總經理劉人豪則說，現在要與疫情和平共處，因為目前沒辦法強制消費者，那麼就在員工內控上下功夫，以保護員工健康為首，「我們每間門市都備有快篩，如果上班的時候不舒服，就會請同仁使用或回家休息，同時維持定期消毒、確保口罩戴好戴滿」，不過目前仍維持有發燒症狀者不開放內用，而若有確診者相關足跡或是員工確診，則會利用閉店期間進行清消。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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